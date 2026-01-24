Рейтинг@Mail.ru
24.01.2026
04:02 24.01.2026
Трамп заявил, что администрация готовится к надвигающемуся шторму
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация координирует действия с местными властями в связи с надвигающимся снежным штормом в Соединенных Штатах РИА Новости, 24.01.2026
2026
в мире, сша, дональд трамп, fema
В мире, США, Дональд Трамп, FEMA
Последствия снегопада в Буффало, США
Последствия снегопада в Буффало, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация координирует действия с местными властями в связи с надвигающимся снежным штормом в Соединенных Штатах и что федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) готово к принятию мер по противодействию последствиям стихии.
"Меня проинформировали о рекордной волне холода и историческом зимнем шторме, которые в эти выходные обрушатся на значительную часть Соединенных Штатов. Администрация Трампа координирует действия с властями штатов и местных органов. FEMA полностью готово к реагированию", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Начиная с пятницы значительную часть территории США накроет сильный снежный шторм. Fox Weather ранее сообщал, что свыше 235 миллионов американцев в более чем 40 штатах могут быть затронуты надвигающейся непогодой.
В аэропортах страны уже отменены сотни рейсов, намеченных на субботу, 24 января.
