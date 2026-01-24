https://ria.ru/20260124/tramp-2070004359.html
Трамп достиг предела силы принуждения, пишут СМИ
Трамп достиг предела силы принуждения, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2026
Трамп достиг предела силы принуждения, пишут СМИ
Газета New York Times считает, что американский лидер Дональд Трамп достиг "предела силы принуждения" и отступил от своих максималистских требований по вопросу... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T02:23:00+03:00
2026-01-24T02:23:00+03:00
2026-01-24T02:23:00+03:00
в мире
гренландия
дания
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_38366858881c1f1d218b09c4716f5dd4.jpg
https://ria.ru/20260123/tramp-2069981616.html
https://ria.ru/20260113/grenlandiya-1994612112.html
гренландия
дания
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_82d65f0ba6b7cfd3cc13d9017a157192.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, дания, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, Гренландия, Дания, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Трамп достиг предела силы принуждения, пишут СМИ
NYT: Трамп отступил от максималистских требований по вопросу Гренландии
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Газета New York Times
считает, что американский лидер Дональд Трамп достиг "предела силы принуждения" и отступил от своих максималистских требований по вопросу Гренландии.
Трамп
ранее сообщил, что не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран из-за Гренландии
, которые должны были вступить в силу с февраля.
"На этой неделе Трамп обнаружил пределы своей силы принуждения. После того как он начал угрожать волной новых пошлин, рынки резко обвалились - а это всегда привлекает его внимание. Союзники выступили против, и в этот раз открыто", - говорится в публикации издания.
Газета указывает на то, что Трамп отошел от своих "максималистских требований", однако это может оказаться временным. Тем не менее издание утверждает, что тот уже нанес вред трансатлантическому альянсу и международной системе, сложившейся после Второй мировой войны.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании
и Гренландии предостерегали Вашингтон
от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.