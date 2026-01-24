Рейтинг@Mail.ru
Трамп достиг предела силы принуждения, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2026
02:23 24.01.2026
Трамп достиг предела силы принуждения, пишут СМИ
Трамп достиг предела силы принуждения, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2026
Трамп достиг предела силы принуждения, пишут СМИ
Газета New York Times считает, что американский лидер Дональд Трамп достиг "предела силы принуждения" и отступил от своих максималистских требований по вопросу... РИА Новости, 24.01.2026
в мире
гренландия
дания
вашингтон (штат)
дональд трамп
гренландия
дания
вашингтон (штат)
в мире, гренландия, дания, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, Гренландия, Дания, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Трамп достиг предела силы принуждения, пишут СМИ

NYT: Трамп отступил от максималистских требований по вопросу Гренландии

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Газета New York Times считает, что американский лидер Дональд Трамп достиг "предела силы принуждения" и отступил от своих максималистских требований по вопросу Гренландии.
Трамп ранее сообщил, что не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран из-за Гренландии, которые должны были вступить в силу с февраля.
"На этой неделе Трамп обнаружил пределы своей силы принуждения. После того как он начал угрожать волной новых пошлин, рынки резко обвалились - а это всегда привлекает его внимание. Союзники выступили против, и в этот раз открыто", - говорится в публикации издания.
Газета указывает на то, что Трамп отошел от своих "максималистских требований", однако это может оказаться временным. Тем не менее издание утверждает, что тот уже нанес вред трансатлантическому альянсу и международной системе, сложившейся после Второй мировой войны.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В миреГренландияДанияВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
