Трамп хочет создать "новую" ООН, заявил президент Бразилии

Трамп ранее объявил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация американского лидера направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 60 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложения президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.