Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет создать "новую" ООН, заявил президент Бразилии - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:04 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/tramp-2070002277.html
Трамп хочет создать "новую" ООН, заявил президент Бразилии
Трамп хочет создать "новую" ООН, заявил президент Бразилии - РИА Новости, 24.01.2026
Трамп хочет создать "новую" ООН, заявил президент Бразилии
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считает, что американский лидер Дональд Трамп хочет создать "новую" Организацию Объединенных Наций, которой он... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T02:04:00+03:00
2026-01-24T02:04:00+03:00
в мире
бразилия
австралия
япония
дональд трамп
луис инасиу лула да силва
стив уиткофф
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016078263_0:22:3019:1720_1920x0_80_0_0_322642e81e704121d017f046a752f6d0.jpg
https://ria.ru/20260123/es-2069968637.html
https://ria.ru/20260120/tramp-2069177283.html
бразилия
австралия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016078263_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_894568978941258184bc878b2e72f415.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, австралия, япония, дональд трамп, луис инасиу лула да силва, стив уиткофф, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Бразилия, Австралия, Япония, Дональд Трамп, Луис Инасиу Лула да Силва, Стив Уиткофф, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп хочет создать "новую" ООН, заявил президент Бразилии

Лула да Силва считает, что Трамп хочет стать единственным хозяином новой ООН

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считает, что американский лидер Дональд Трамп хочет создать "новую" Организацию Объединенных Наций, которой он будет "единолично владеть".
"Президент Трамп предлагает создать новую ООН, которой он будет единолично владеть", - передает слова бразильского лидера агентство Рейтер.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Служба внешних связей ЕС обеспокоена уставом Совета мира по Газе, пишут СМИ
Вчера, 19:24
Трамп ранее объявил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация американского лидера направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 60 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложения президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что Соединенные Штаты получили согласие на участие в работе совета от 20-25 государств.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп рассказал, чего хочет от ООН
20 января, 23:02
 
В миреБразилияАвстралияЯпонияДональд ТрампЛуис Инасиу Лула да СилваСтив УиткоффООНОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала