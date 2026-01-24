Трамп хочет создать "новую" ООН, заявил президент Бразилии

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считает, что американский лидер Дональд Трамп хочет создать "новую" Организацию Объединенных Наций, которой он будет "единолично владеть".
"Президент Трамп предлагает создать новую ООН, которой он будет единолично владеть", - передает слова бразильского лидера агентство Рейтер.
Трамп ранее объявил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация американского лидера направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 60 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложения президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что Соединенные Штаты получили согласие на участие в работе совета от 20-25 государств.
Трамп рассказал, чего хочет от ООН
20 января, 23:02