01:49 24.01.2026
Трамп назвал Луну истинной патриоткой
Трамп назвал Луну истинной патриоткой
в мире
сша
флорида
украина
анна паулина луна
дональд трамп
© AP Photo / Ted ShaffreyКонгрессвумен Анна Паулина Луна
© AP Photo / Ted Shaffrey
Конгрессвумен Анна Паулина Луна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру конгрессвумен Анны Паулины Луны на предстоящих промежуточных выборах в конгресс Соединенных Штатов, назвав ее истинной патриоткой и очень хорошим другом.
Промежуточные выборы в обе палаты конгресса состоятся в США 3 ноября.
"Конгрессвумен Анна Паулина Луна - патриотка движения "Америка превыше всего" и выдающаяся защитница интересов замечательных жителей 13-го избирательного округа штата Флорида... Анна Паулина Луна - очень хороший друг, боец и победитель, и она пользуется моей полной и безоговорочной поддержкой во время переизбрании", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Луна в декабре 2025 года заявила, что преследование православных христиан на Украине недопустимо, и призвала прекратить финансовую помощь киевскому режиму.
