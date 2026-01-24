Трамп следит за надвигающимся на северо-восток США снежным штормом

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его администрация пристально следят за надвигающимся на северо-восток США снежным штормом и готовы к принятию мер на уровне всего правительства, сообщил Белый дом.
«
"Президент получает доклады в течение всего дня и находится в тесном контакте с ответственными должностными лицами. Вся администрация Трампа внимательно следит за ожидаемой погодной ситуацией и применяет общегосударственный подход для принятия необходимых мер реагирования", - приводит пресс-пул администрации слова представителя Белого дома.
Начиная с пятницы значительную часть территории США накроет сильный снежный шторм. Fox Weather ранее сообщал, что свыше 235 миллионов американцев в более чем 40 штатах могут быть затронуты надвигающейся непогодой.
В аэропортах страны уже отменены сотни рейсов, намеченных на субботу, 24 января.