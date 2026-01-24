Следующее заседание по делу Тимошенко пройдет 26 января

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Очередное заседание по делу лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которой Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в подкупе депутатов Верховной рады, назначили на 26 января, следует из постановления апелляционного суда Киева.
"Судебное заседание о рассмотрении апелляционных жалоб прокурора Специальной антикоррупционной прокуратуры и защитника ... - адвокатов ... и ..., поданных на определение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 16 января 2026 года ... на 26 января 2026 года в 12.50 часов (13.50 мск - ред.)", - говорится в тексте постановления от 21 января, опубликованном в едином государственном реестре судебных решений Украины. Документ в реестре обезличен в соответствии с законодательством.
Высший антикоррупционный суд Украины 16 января определил для Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов, который был полностью внесен 23 января. Она также была обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области. Также суд запретил Тимошенко обсуждать материалы дела с несколькими десятками депутатов Рады, почти все из которых относятся к партии Владимира Зеленского "Слуга народа". Издание "Украинская правда" ранее сообщало, что сторонники Тимошенко уже внесли за нее более трети установленной судом суммы залога.
НАБУ 14 января опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.