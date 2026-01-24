Рейтинг@Mail.ru
Следующее заседание по делу Тимошенко пройдет 26 января - РИА Новости, 24.01.2026
17:18 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/timoshenko-2070086201.html
Следующее заседание по делу Тимошенко пройдет 26 января
Следующее заседание по делу Тимошенко пройдет 26 января - РИА Новости, 24.01.2026
Следующее заседание по делу Тимошенко пройдет 26 января
Очередное заседание по делу лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которой Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T17:18:00+03:00
2026-01-24T17:18:00+03:00
в мире, украина, юлия тимошенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), партия "батькивщина", верховная рада украины
В мире, Украина, Юлия Тимошенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Партия "Батькивщина", Верховная Рада Украины
Следующее заседание по делу Тимошенко пройдет 26 января

Следующее заседание по делу Тимошенко о коррупции пройдет 26 января

© REUTERS / Viacheslav RatynskyiЮлия Тимошенко в суде
Юлия Тимошенко в суде - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© REUTERS / Viacheslav Ratynskyi
Юлия Тимошенко в суде. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Очередное заседание по делу лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которой Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в подкупе депутатов Верховной рады, назначили на 26 января, следует из постановления апелляционного суда Киева.
"Судебное заседание о рассмотрении апелляционных жалоб прокурора Специальной антикоррупционной прокуратуры и защитника ... - адвокатов ... и ..., поданных на определение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 16 января 2026 года ... на 26 января 2026 года в 12.50 часов (13.50 мск - ред.)", - говорится в тексте постановления от 21 января, опубликованном в едином государственном реестре судебных решений Украины. Документ в реестре обезличен в соответствии с законодательством.
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Тимошенко заявила, что ее пытаются "уничтожить" в преддверии выборов
20 января, 17:27
Высший антикоррупционный суд Украины 16 января определил для Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов, который был полностью внесен 23 января. Она также была обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области. Также суд запретил Тимошенко обсуждать материалы дела с несколькими десятками депутатов Рады, почти все из которых относятся к партии Владимира Зеленского "Слуга народа". Издание "Украинская правда" ранее сообщало, что сторонники Тимошенко уже внесли за нее более трети установленной судом суммы залога.
НАБУ 14 января опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
СМИ узнали, кто записал разговор Тимошенко о подкупе депутатов Рады
14 января, 17:35
 
