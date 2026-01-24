https://ria.ru/20260124/temperatura-2070098936.html
В Подмосковье столбик термометра опустился почти до -28 градусов в субботу
В Подмосковье столбик термометра опустился почти до -28 градусов в субботу - РИА Новости, 24.01.2026
В Подмосковье столбик термометра опустился почти до -28 градусов в субботу
В подмосковных Черустях столбик термометра падал почти до -28 градусов в субботу, рассказали РИА Новости в Гидрометцентре РФ. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T19:25:00+03:00
2026-01-24T19:25:00+03:00
2026-01-24T19:25:00+03:00
россия
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92122/71/921227173_0:5:3290:1856_1920x0_80_0_0_ad684fbeee8283cb76b44a5f871d7a9e.jpg
https://ria.ru/20260124/prognozy-2069884136.html
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92122/71/921227173_154:0:2629:1856_1920x0_80_0_0_8b372d4dfbae5b9e1bebe92d5c7459f8.jpg
россия, гидрометцентр
В Подмосковье столбик термометра опустился почти до -28 градусов в субботу
Макарова: в Черустях температура опустилась почти до -28 градусов в субботу