В Подмосковье столбик термометра опустился почти до -28 градусов в субботу - РИА Новости, 24.01.2026
19:25 24.01.2026
В Подмосковье столбик термометра опустился почти до -28 градусов в субботу
2026
россия, гидрометцентр
Россия, Гидрометцентр
В Подмосковье столбик термометра опустился почти до -28 градусов в субботу

Обильный снегопад. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В подмосковных Черустях столбик термометра падал почти до -28 градусов в субботу, рассказали РИА Новости в Гидрометцентре РФ.
"Температура на востоке московского региона, в городе Черусти, падала до отметки в -27,8 градусов в течение суток", - сказали в Гидрометцентре.
Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила РИА Новости, что в выходные в Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидаются сильные заморозки от минус 19 до минус 30 градусов.
Девушка убирает снег у входа в магазин в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
От снега к температурной лихорадке – парадоксальные прогнозы синоптиков
РоссияГидрометцентр
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
