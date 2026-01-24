Рейтинг@Mail.ru
17:42 24.01.2026 (обновлено: 21:38 24.01.2026)
В Госдуме высказались о блокировке WhatsApp и Telegram
В Госдуме высказались о блокировке WhatsApp и Telegram
технологии, россия, москва, сергей боярский, telegram, whatsapp inc., госдума рф
Технологии, Россия, Москва, Сергей Боярский, Telegram, WhatsApp Inc., Госдума РФ
В Госдуме высказались о блокировке WhatsApp и Telegram

Боярский: WhatsApp и Telegram не ограничиваются "из вредности"

Сергей Боярский на ПМЭФ-2025
Сергей Боярский на ПМЭФ-2025. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Против мессенджеров WhatsApp и Telegram вводятся ограничения из-за того, что они не соблюдают российское законодательство, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Сергей Боярский в эфире радио "Комсомольская правда".
"Ни WhatsApp, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается. Но они, как гости в любом доме, должны работать по российским законам. Открыть в России свой офис, сотрудничать в борьбе с мошенниками", — отметил он.
хакер - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Россиян предупредили о краже данных с "Госуслуг" через Telegram-ботов
21 января, 05:25
Политик подчеркнул, что эти соцсети не откликнулись на запросы российских властей, из-за чего в августе прошлого года пришлось ограничить голосовые вызовы.
При этом Боярский подчеркнул, что Telegram не блокируют полностью, так как он стал не только приложением для обмена сообщениями, но и большой соцсетью, в которую "вложены огромные силы наших граждан и СМИ".
Роскомнадзор в августе начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp в России. Как подчеркнули в ведомстве, это необходимо для противодействия преступникам, которые обманывают россиян, вымогая у них деньги.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Telegram за один день заблокировал более 300 тысяч групп и каналов
23 января, 11:28
 
