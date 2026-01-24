Свердловский шеф-повар получил три медали на СВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Шеф-повар из свердловского Асбеста Егор Султанов получил три медали на СВО, а после ранения стал социальным координатором фонда "Защитники Отечества", сообщается в соцсетях организации.
"В Асбесте заступили на должность социальных координаторов фонда "Защитники Отечества" Егор Султанов и его супруга Елена" - говорится в Telegram-канале свердловского филиала фонда.
В сообщении отмечается, что Султанов - бывший шеф-повар, ставший ветераном СВО, имеет награды и ранения.
"За специальную военную операцию ветеран награжден медалью "Участник специальной военной операции", медалью "За боевые отличия", медалью Жукова" - отмечается в сообщении.
Сам мужчина отметил, что, имея личный опыт прохождения специальной военной операции и восстановления после ранений, хочет помогать таким же как он ветеранам и семьям погибших бойцов.
"Мои бабушка и дедушка прошли Великую Отечественную войну, затем тоже не оставались в стороне от проблем других", - цитируют его слова в фонде.
Согласно сообщению, Султанов получил образование по специальности "повар" и 23 года проработал в сфере общественного питания, из них 17 - в должности шеф-повара.
На фронт он был призван в рамках частичной мобилизации в октябре 2022 года, служил в отделении, занимающемся установкой противотанковых ракет.
Егор отметил, что долго не рассказывал сослуживцам о гражданской профессии, но это все равно стало известно, когда он приготовил плов и его готовкой заинтересовался командир. После этого, как сказал Султанов, ему пришлось готовить каждый день, но его сослуживцы ему помогали.
После лечения полностью восстановить функции руки не удалось, так что продолжить службу Султанов не смог, как и вернуться к профессии повара. Тогда, вернувшись домой, он решил стать координатором фонда, чтобы помогать боевым товарищам и семьям погибших.
"Дома бойца ждали жена и четверо детишек. В госпитале он спешил поскорее восстановиться, чтобы поехать к семье. Про фонд "Защитники Отечества" ветеран узнал от других бойцов. Потом часто попадалась информация в интернете про организацию. На тот момент у Асбесте не было своего социального координатора, тогда он и его супруга решили попробовать свои силы" - отметили в фонде.
Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции " Защитники Отечества " создан в 2023 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Его основной задачей является комплексное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов.
