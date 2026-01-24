Рейтинг@Mail.ru
Свердловский шеф-повар получил три медали на СВО
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:52 24.01.2026 (обновлено: 20:36 24.01.2026)
Свердловский шеф-повар получил три медали на СВО
Свердловский шеф-повар получил три медали на СВО - РИА Новости, 24.01.2026
Свердловский шеф-повар получил три медали на СВО
Шеф-повар из свердловского Асбеста Егор Султанов получил три медали на СВО, а после ранения стал социальным координатором фонда "Защитники Отечества",... РИА Новости, 24.01.2026
специальная военная операция на украине
асбест
сватово
кременная
владимир путин
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Шеф-повар из свердловского Асбеста Егор Султанов получил три медали на СВО, а после ранения стал социальным координатором фонда "Защитники Отечества", сообщается в соцсетях организации.
Асбесте заступили на должность социальных координаторов фонда "Защитники Отечества" Егор Султанов и его супруга Елена" - говорится в Telegram-канале свердловского филиала фонда.
В сообщении отмечается, что Султанов - бывший шеф-повар, ставший ветераном СВО, имеет награды и ранения.
"За специальную военную операцию ветеран награжден медалью "Участник специальной военной операции", медалью "За боевые отличия", медалью Жукова" - отмечается в сообщении.
Сам мужчина отметил, что, имея личный опыт прохождения специальной военной операции и восстановления после ранений, хочет помогать таким же как он ветеранам и семьям погибших бойцов.
"Мои бабушка и дедушка прошли Великую Отечественную войну, затем тоже не оставались в стороне от проблем других", - цитируют его слова в фонде.
Согласно сообщению, Султанов получил образование по специальности "повар" и 23 года проработал в сфере общественного питания, из них 17 - в должности шеф-повара.
На фронт он был призван в рамках частичной мобилизации в октябре 2022 года, служил в отделении, занимающемся установкой противотанковых ракет.
Егор отметил, что долго не рассказывал сослуживцам о гражданской профессии, но это все равно стало известно, когда он приготовил плов и его готовкой заинтересовался командир. После этого, как сказал Султанов, ему пришлось готовить каждый день, но его сослуживцы ему помогали.
Боевой путь Султанова включает Сватово, Кременную, Авдеевку, Покровское и Серебрянское Лесничество, где он получил многочисленные осколочные ранения руки и ноги при выполнении боевой задачи, когда на позицию подразделения прилетела мина.
После лечения полностью восстановить функции руки не удалось, так что продолжить службу Султанов не смог, как и вернуться к профессии повара. Тогда, вернувшись домой, он решил стать координатором фонда, чтобы помогать боевым товарищам и семьям погибших.
"Дома бойца ждали жена и четверо детишек. В госпитале он спешил поскорее восстановиться, чтобы поехать к семье. Про фонд "Защитники Отечества" ветеран узнал от других бойцов. Потом часто попадалась информация в интернете про организацию. На тот момент у Асбесте не было своего социального координатора, тогда он и его супруга решили попробовать свои силы" - отметили в фонде.
Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции " Защитники Отечества " создан в 2023 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Его основной задачей является комплексное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов.
Специальная военная операция на УкраинеАсбестСватовоКременнаяВладимир Путин
 
 
