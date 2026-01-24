https://ria.ru/20260124/svo-2070054047.html
ВС России нанесли поражение пунктам временной дислокации формирований ВСУ
ВС России нанесли поражение пунктам временной дислокации формирований ВСУ - РИА Новости, 24.01.2026
ВС России нанесли поражение пунктам временной дислокации формирований ВСУ
Вооруженные силы России нанесли поражение местам хранения беспилотников дальнего действия, подготовки их операторов, а также пунктам временной дислокации... РИА Новости, 24.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
россия
2026
Новости
ВС России нанесли поражение пунктам временной дислокации формирований ВСУ
ВС России нанесли поражение пунктам дислокации групп ВСУ и иностранных наемников