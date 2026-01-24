https://ria.ru/20260124/svo-2070053559.html
Бойцы "Севера" освободили Старицу в Харьковской области
24.01.2026
Бойцы "Севера" освободили Старицу в Харьковской области
Российские военные взяли под контроль Старицу в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.01.2026
Бойцы "Севера" освободили Старицу в Харьковской области
