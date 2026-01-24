Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" освободили Старицу в Харьковской области
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 24.01.2026 (обновлено: 16:18 24.01.2026)
Бойцы "Севера" освободили Старицу в Харьковской области
Бойцы "Севера" освободили Старицу в Харьковской области
Российские военные взяли под контроль Старицу в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
владимир путин
сумская область
безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир путин, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Сумская область
Бойцы "Севера" освободили Старицу в Харьковской области

Бойцы "Севера" освободили село Старица в Харьковской области

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Старицу в Харьковской области, сообщило Минобороны.
«
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" завершено освобождение населенного пункта Старица", — говорится в сводке.
Бойцы группировки также нанесли удары по трем бригадам противника в Харьковской области и по двум — в Сумской.
За сутки ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной в Харьковской и Сумской областях.
