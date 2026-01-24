Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сводке российского ведомства.

Также они нанесли поражение формированиям 11 украинских бригад и одного полка в районах Весёлого, Родинского, Гришино, Светлого, Торецкого, Артемовки, Белицкого в ДНР, Федоровского, Новопавловки и Новоподгородного в Днепропетровской области.