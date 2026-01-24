https://ria.ru/20260124/svo-2070053151.html
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
2026-01-24T12:09:00+03:00
2026-01-24T12:09:00+03:00
2026-01-24T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
россия
Новости
ru-RU
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Российская группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 445 военнослужащих, сообщили
в Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сводке российского ведомства.
Также они нанесли поражение формированиям 11 украинских бригад и одного полка в районах Весёлого, Родинского, Гришино, Светлого, Торецкого, Артемовки, Белицкого в ДНР, Федоровского, Новопавловки и Новоподгородного в Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 445 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер Stryker и бронеавтомобиль HMMWV производства США, 14 автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.