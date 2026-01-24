МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В Мурманской области ввели режим повышенной готовности после частичного отключения света, сообщил губернатор Андрей Чибис.
В пятницу мэр Мурманска Иван Лебедев сообщил, что из-за скачка напряжения на фоне непогоды в городе частично пропало электричество. Такая же ситуация возникла в Североморске. К этому привело образование льда и изморози на ЛЭП, пояснил Лебедев. Специалисты выехали для восстановительных работ сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении.
"В связи с аварийными ситуациями, произошедшими на линиях "Россетей", в регионе вводится режим повышенной готовности. Провёл заседание оперативного штаба. О ходе работ доложили руководители "Россетей", организаций жизнеобеспечения, главы муниципальных образований. Временные отключения электроэнергии на территории города Мурманска и ЗАТО городе Североморск пока будут сохраняться", — написал Чибис в Telegram-канале.
Он отметил, что по регламенту специалистам пришлось ограничить электроснабжение части потребителей, включая многоквартирные дома и городское освещение. Губернатор пояснил, что это необходимо для обеспечения энергией котельных, больниц и объектов водоснабжения в приоритетном порядке.
Чибис подчеркнул, что "Россетям" поручили мобилизовать все необходимые ресурсы для скорейшего восстановления линий электропередачи.