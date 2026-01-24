https://ria.ru/20260124/svechnikov-2070009586.html
Тело пловца Свечникова репатриируют в Россию в субботу
Тело пловца Свечникова репатриируют в Россию в субботу - РИА Новости, 24.01.2026
Тело пловца Свечникова репатриируют в Россию в субботу
Тело погибшего в Турции российского пловца Николая Свечникова планируется репатриировать в Россию в субботу, сообщила РИА Новости мать спортсмена Галина...
2026-01-24T03:39:00+03:00
2026-01-24T03:39:00+03:00
2026-01-24T03:39:00+03:00
стамбул
турция
россия
николай свечников
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069097351_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_acb5dc3412c1975b958d360a78839b86.png
стамбул
турция
россия
стамбул, турция, россия, николай свечников, в мире
Стамбул, Турция, Россия, Николай Свечников, В мире
Тело пловца Свечникова репатриируют в Россию в субботу
Тело погибшего в Босфоре российского пловца отправят в Россию в субботу
СТАМБУЛ, 24 янв - РИА Новости. Тело погибшего в Турции российского пловца Николая Свечникова планируется репатриировать в Россию в субботу, сообщила РИА Новости мать спортсмена Галина Свечникова.
В среду результаты ДНК-теста подтвердили, что в Босфоре
найдено тело именно Свечникова
, в четверг родители спортсмена опознали его.
"В субботу, 24 января, спустя ровно пять месяцев после его исчезновения, планируется отправить тело Николая авиарейсом из Стамбула
в Москву", - сообщила Свечникова.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
Генконсульство России
в Стамбуле исходит из того, что компетентные органы Турции
установят все обстоятельства и причины гибели Свечникова, заявили ранее дипломаты.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе, - морская полиция извлекла тело неизвестного мужчины.
Отчет о причине гибели российского пловца Николая Свечникова будет доступен не раньше, чем в конце апреля, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.