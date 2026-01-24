Тело пловца Свечникова репатриируют в Россию в субботу

СТАМБУЛ, 24 янв - РИА Новости. Тело погибшего в Турции российского пловца Николая Свечникова планируется репатриировать в Россию в субботу, сообщила РИА Новости мать спортсмена Галина Свечникова.

В среду результаты ДНК-теста подтвердили, что в Босфоре найдено тело именно Свечникова , в четверг родители спортсмена опознали его.

"В субботу, 24 января, спустя ровно пять месяцев после его исчезновения, планируется отправить тело Николая авиарейсом из Стамбула в Москву", - сообщила Свечникова.

Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.

Генконсульство России в Стамбуле исходит из того, что компетентные органы Турции установят все обстоятельства и причины гибели Свечникова, заявили ранее дипломаты.

Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.

Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе, - морская полиция извлекла тело неизвестного мужчины.