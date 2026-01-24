Рейтинг@Mail.ru
Тело пловца Свечникова репатриируют в Россию в субботу - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:39 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/svechnikov-2070009586.html
Тело пловца Свечникова репатриируют в Россию в субботу
Тело пловца Свечникова репатриируют в Россию в субботу - РИА Новости, 24.01.2026
Тело пловца Свечникова репатриируют в Россию в субботу
Тело погибшего в Турции российского пловца Николая Свечникова планируется репатриировать в Россию в субботу, сообщила РИА Новости мать спортсмена Галина... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T03:39:00+03:00
2026-01-24T03:39:00+03:00
стамбул
турция
россия
николай свечников
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069097351_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_acb5dc3412c1975b958d360a78839b86.png
https://ria.ru/20260123/svechnikov-2069759910.html
https://ria.ru/20260122/bosfor-2069580268.html
https://ria.ru/20260121/svechnikov-2069442620.html
стамбул
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069097351_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_a7bce15c65d19f5409f9a034aa07ecdf.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стамбул, турция, россия, николай свечников, в мире
Стамбул, Турция, Россия, Николай Свечников, В мире
Тело пловца Свечникова репатриируют в Россию в субботу

Тело погибшего в Босфоре российского пловца отправят в Россию в субботу

© Фотография из соцсетейНиколай Свечников
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фотография из соцсетей
Николай Свечников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 24 янв - РИА Новости. Тело погибшего в Турции российского пловца Николая Свечникова планируется репатриировать в Россию в субботу, сообщила РИА Новости мать спортсмена Галина Свечникова.
В среду результаты ДНК-теста подтвердили, что в Босфоре найдено тело именно Свечникова, в четверг родители спортсмена опознали его.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Мать Свечникова выразила надежду, что причину его гибели выявят
Вчера, 08:40
"В субботу, 24 января, спустя ровно пять месяцев после его исчезновения, планируется отправить тело Николая авиарейсом из Стамбула в Москву", - сообщила Свечникова.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
Генконсульство России в Стамбуле исходит из того, что компетентные органы Турции установят все обстоятельства и причины гибели Свечникова, заявили ранее дипломаты.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Семья Свечникова заберет его тело после завершения юридических процедур
22 января, 14:21
Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе, - морская полиция извлекла тело неизвестного мужчины.
Отчет о причине гибели российского пловца Николая Свечникова будет доступен не раньше, чем в конце апреля, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Адвокат семьи Свечникова прокомментировал результат ДНК-теста
21 января, 22:58
 
СтамбулТурцияРоссияНиколай СвечниковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала