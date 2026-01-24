Рейтинг@Mail.ru
Организаторы заплыва в Босфоре не выразили соболезнований семье Свечникова - РИА Новости, 24.01.2026
01:46 24.01.2026
Организаторы заплыва в Босфоре не выразили соболезнований семье Свечникова
Организаторы заплыва в Босфоре не выразили соболезнований семье Свечникова
Организаторы заплыва в Босфоре не выразили соболезнований семье Свечникова

РИА Новости: организаторы заплыва в Босфоре не связывались с семьей Свечникова

СТАМБУЛ, 24 янв - РИА Новости. Организаторы межконтинентального заплыва через Босфор лично семье пловца Николая Свечникова не выражали соболезнований, лишь опубликовав на официальном сайте соответствующий пресс-релиз, сообщила РИА Новости мать спортсмена Галина Свечникова.
В среду результаты ДНК-теста подтвердили, что в Босфоре найдено тело именно Свечникова, в четверг родители спортсмена опознали его.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Адвокат семьи Свечникова прокомментировал результат ДНК-теста
21 января, 22:58
В ночь на субботу на официальном сайте организационного комитета заплыва появился пресс-релиз, в котором представители Турецкого олимпийского комитета заявили, что "глубоко опечалены" известиями об идентификации тела Свечникова.
"В связи с этой тяжелой утратой мы выражаем самые глубокие соболезнования его семье, близким, всем, кто его любил, и Российской Федерации. Любые судебные и административные процессы, связанные с этим вопросом, ведутся компетентными органами. Заявления Турецкого национального олимпийского комитета будут ограничены только официальными заявлениями. Как мы сообщали 25 августа: будет продолжено полное сотрудничество с компетентными органами, которые прилагают усилия для прояснения ситуации с инцидентом", - говорится в заявлении.
"Нет, нам никто из организаторов заплыва не звонил, с нами никто не связывался и не выражал соболезнования", - сообщила РИА Новости мать спортсмена.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Мать Свечникова выразила надежду, что причину его гибели выявят
Вчера, 08:40
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
Генконсульство России в Стамбуле исходит из того, что компетентные органы Турции установят все обстоятельства и причины гибели Свечникова, заявили ранее дипломаты.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе, - морская полиция извлекла тело неизвестного мужчины.
Отчет о причине гибели российского пловца Николая Свечникова будет доступен не раньше, чем в конце апреля, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Адвокат семьи Свечникова раскритиковал слив результатов ДНК-теста
22 января, 11:30
 
