Организаторы заплыва в Босфоре не выразили соболезнований семье Свечникова

СТАМБУЛ, 24 янв - РИА Новости. Организаторы межконтинентального заплыва через Босфор лично семье пловца Николая Свечникова не выражали соболезнований, лишь опубликовав на официальном сайте соответствующий пресс-релиз, сообщила РИА Новости мать спортсмена Галина Свечникова.

В среду результаты ДНК-теста подтвердили, что в Босфоре найдено тело именно Свечникова , в четверг родители спортсмена опознали его.

В ночь на субботу на официальном сайте организационного комитета заплыва появился пресс-релиз, в котором представители Турецкого олимпийского комитета заявили, что "глубоко опечалены" известиями об идентификации тела Свечникова.

"В связи с этой тяжелой утратой мы выражаем самые глубокие соболезнования его семье, близким, всем, кто его любил, и Российской Федерации. Любые судебные и административные процессы, связанные с этим вопросом, ведутся компетентными органами. Заявления Турецкого национального олимпийского комитета будут ограничены только официальными заявлениями. Как мы сообщали 25 августа: будет продолжено полное сотрудничество с компетентными органами, которые прилагают усилия для прояснения ситуации с инцидентом", - говорится в заявлении.

"Нет, нам никто из организаторов заплыва не звонил, с нами никто не связывался и не выражал соболезнования", - сообщила РИА Новости мать спортсмена.

Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.

Генконсульство России в Стамбуле исходит из того, что компетентные органы Турции установят все обстоятельства и причины гибели Свечникова, заявили ранее дипломаты.

Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.

Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе, - морская полиция извлекла тело неизвестного мужчины.