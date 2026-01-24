https://ria.ru/20260124/sudno-2070023958.html
Поиски MH370 в Индийском океане пока не принесли результатов
Поиски MH370 в Индийском океане пока не принесли результатов - РИА Новости, 24.01.2026
Поиски MH370 в Индийском океане пока не принесли результатов
Судно британо-американской компании Ocean Infinity, ведущее поиски пропавшего рейса MH370 в южной части Индийского океана, за время последнего этапа работ не... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T07:39:00+03:00
2026-01-24T07:39:00+03:00
2026-01-24T15:10:00+03:00
в мире
индийский океан
западная австралия
куала-лумпур
malaysia airlines
boeing 777
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147870/47/1478704792_0:469:5001:3282_1920x0_80_0_0_665efd42111b8278348c009cda99ce8f.jpg
индийский океан
западная австралия
куала-лумпур
Поиски MH370 в Индийском океане пока не принесли результатов
РИА Новости: спасатели ничего не нашли на предполагаемом месте крушения MH370
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Судно британо-американской компании Ocean Infinity, ведущее поиски пропавшего рейса MH370 в южной части Индийского океана, за время последнего этапа работ не обнаружило каких-либо значимых находок, выяснило РИА Новости из отчета, направленного родственникам пассажиров.
"В целом, несмотря на постоянное использование автономных подводных аппаратов и значительный объем обследованной территории, на данный момент не было выявлено никаких существенных открытий или убедительных результатов", — говорится в документе.
Там же уточняется, что судно Armada 86 05 с 6 по 15 января обследовало около 7,2 тысячи квадратных километров морского дна, а срок этого этапа поисков был продлен с 16 до 24 января, чтобы расширить зону обследования.
Поиски ведутся в новой приоритетной зоне площадью 15 тысяч квадратных километров у берегов Западной Австралии, вдоль так называемой "7-й дуги", рассчитанной по спутниковым данным.
Операции продлятся 55 дней с перерывами в летний сезон Южного полушария для благоприятной погоды.
В марте 2014 года самолет Boeing 777 рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров, место его крушения до сих пор не установлено.