07:39 24.01.2026 (обновлено: 15:10 24.01.2026)
Поиски MH370 в Индийском океане пока не принесли результатов
Поиски MH370 в Индийском океане пока не принесли результатов
Поиски MH370 в Индийском океане пока не принесли результатов

РИА Новости: спасатели ничего не нашли на предполагаемом месте крушения MH370

© AP Photo / ATSBОбломок самолета в лаборатории управления транспортной безопасности Австралии (ATSB)
Обломок самолета в лаборатории управления транспортной безопасности Австралии (ATSB) - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / ATSB
Обломок самолета в лаборатории управления транспортной безопасности Австралии (ATSB). Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Судно британо-американской компании Ocean Infinity, ведущее поиски пропавшего рейса MH370 в южной части Индийского океана, за время последнего этапа работ не обнаружило каких-либо значимых находок, выяснило РИА Новости из отчета, направленного родственникам пассажиров.
"В целом, несмотря на постоянное использование автономных подводных аппаратов и значительный объем обследованной территории, на данный момент не было выявлено никаких существенных открытий или убедительных результатов", — говорится в документе.
Тень новозеладского самолета P-3 Orion, участвующего в поисках пропавшего Боинга MH370 в водах Индийского океана - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
К берегам Австралии направили судно для возобновления поисков MH370
26 декабря 2025, 08:50
Там же уточняется, что судно Armada 86 05 с 6 по 15 января обследовало около 7,2 тысячи квадратных километров морского дна, а срок этого этапа поисков был продлен с 16 до 24 января, чтобы расширить зону обследования.
Поиски ведутся в новой приоритетной зоне площадью 15 тысяч квадратных километров у берегов Западной Австралии, вдоль так называемой "7-й дуги", рассчитанной по спутниковым данным.
Операции продлятся 55 дней с перерывами в летний сезон Южного полушария для благоприятной погоды.
В марте 2014 года самолет Boeing 777 рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров, место его крушения до сих пор не установлено.
Поиски пропавшего самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Ocean Infinity не получит денег, если не найдет обломки MH370
28 декабря 2025, 06:20
 
