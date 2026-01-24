Поиски MH370 в Индийском океане пока не принесли результатов

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Судно британо-американской компании Ocean Infinity, ведущее поиски пропавшего рейса MH370 в южной части Индийского океана, за время последнего этапа работ не обнаружило каких-либо значимых находок, выяснило РИА Новости из отчета, направленного родственникам пассажиров.

"В целом, несмотря на постоянное использование автономных подводных аппаратов и значительный объем обследованной территории, на данный момент не было выявлено никаких существенных открытий или убедительных результатов", — говорится в документе.

Там же уточняется, что судно Armada 86 05 с 6 по 15 января обследовало около 7,2 тысячи квадратных километров морского дна, а срок этого этапа поисков был продлен с 16 до 24 января, чтобы расширить зону обследования.

Поиски ведутся в новой приоритетной зоне площадью 15 тысяч квадратных километров у берегов Западной Австралии, вдоль так называемой "7-й дуги", рассчитанной по спутниковым данным.

Операции продлятся 55 дней с перерывами в летний сезон Южного полушария для благоприятной погоды.