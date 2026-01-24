Рейтинг@Mail.ru
Суд принял к иск Генпрокуратуры к мурманским рыбопромышленникам - РИА Новости, 24.01.2026
18:20 24.01.2026
Суд принял к иск Генпрокуратуры к мурманским рыбопромышленникам
Суд принял к иск Генпрокуратуры к мурманским рыбопромышленникам - РИА Новости, 24.01.2026
Суд принял к иск Генпрокуратуры к мурманским рыбопромышленникам
Арбитражный суд Москвы принял к производству и назначил на 27 февраля предварительные слушания по иску Генеральной прокуратуры России к трем мурманским... РИА Новости, 24.01.2026
происшествия
россия
генеральная прокуратура рф
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
происшествия, россия, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Происшествия, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Суд принял к иск Генпрокуратуры к мурманским рыбопромышленникам

Суд принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры РФ к мурманским рыбопромышленникам

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк Здание арбитражного суда города Москвы
 Здание арбитражного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Здание арбитражного суда города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы принял к производству и назначил на 27 февраля предварительные слушания по иску Генеральной прокуратуры России к трем мурманским рыбопромысловым компаниям и их руководителям и владельцам, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ответчиками в иске указаны мурманские ООО "Компания "Андромеда" и его владелец и гендиректор Андрей Борецкий, бывшие совладельцы Юрий, Карина Задворные, АО "Мурмансельдь 2" (его гендиректорами поочередно были Задворные) и принадлежащее последнему ООО "Рыболовецкий колхоз "Заря", а также Карина Задворная, Владимир Каприн и Росрыболовство.
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Судью, освободившую напавших на депутата, хотят привлечь к ответственности
Вчера, 14:36
Третьими лицами суд привлек к делу ФАС России и министерство сельского хозяйства РФ.
Иск заявлен "о признании недействительными сделок и взыскании денежных средств". Генпрокуратура РФ оспаривает договоры Росрыболовства с ООО "Компания "Андромеда", АО "Мурмансельдь 2" и ООО "Рыболовецкий колхоз "Заря" о закреплении доли квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов. Сумма денежных требований в опубликованных материалах суда пока не указана.
Стас Намин - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Первый состав группы "Парк Горького" продолжает судиться со Стасом Наминым
Вчера, 08:21
 
ПроисшествияРоссияГенеральная прокуратура РФФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
