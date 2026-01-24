Суд принял к иск Генпрокуратуры к мурманским рыбопромышленникам

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы принял к производству и назначил на 27 февраля предварительные слушания по иску Генеральной прокуратуры России к трем мурманским рыбопромысловым компаниям и их руководителям и владельцам, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.