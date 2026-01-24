https://ria.ru/20260124/sud-2070093245.html
Суд принял к иск Генпрокуратуры к мурманским рыбопромышленникам
Суд принял к иск Генпрокуратуры к мурманским рыбопромышленникам - РИА Новости, 24.01.2026
Суд принял к иск Генпрокуратуры к мурманским рыбопромышленникам
Арбитражный суд Москвы принял к производству и назначил на 27 февраля предварительные слушания по иску Генеральной прокуратуры России к трем мурманским... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T18:20:00+03:00
2026-01-24T18:20:00+03:00
2026-01-24T18:20:00+03:00
происшествия
россия
генеральная прокуратура рф
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068290884_0:251:3073:1980_1920x0_80_0_0_75e4dbf3231a6d90f20939ee0a729059.jpg
https://ria.ru/20260124/bastrykin-2070068474.html
https://ria.ru/20260124/gruppa-2070026543.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068290884_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_44fb3aebf8e50a6fac020132da4c4b4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Происшествия, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Суд принял к иск Генпрокуратуры к мурманским рыбопромышленникам
Суд принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры РФ к мурманским рыбопромышленникам