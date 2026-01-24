https://ria.ru/20260124/strelba-2070062156.html
В Нижнем Тагиле задержали мужчину, устроившего стрельбу из-за пиццы
В Нижнем Тагиле задержали мужчину, устроившего стрельбу из-за пиццы
Сотрудники полиции в Нижнем Тагиле задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе собственного дома, предварительно, причиной инцидента стала ссора с женой... РИА Новости, 24.01.2026
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции в Нижнем Тагиле задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе собственного дома, предварительно, причиной инцидента стала ссора с женой из-за потраченных на пиццу денег, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, сотрудники отдела полиции №16 Нижнего Тагила
установили личность мужчины, устроившего ночью 22 января во дворе собственного дома на улице Ломоносова стрельбу из пистолета и переполошившего местных жителей. Подозреваемым оказался 44-летний машинист, который уже имеет две судимости: за незаконный оборот оружия и нападение на представителя органов власти.
"Законопослушные люди физически не пострадали. Некоторые уснуть только долго могли... Ствол, из которого палил тагильчанин в состоянии "под мухой", полиция обнаружила и изъяла в жилище его тещи. Это шумовой пистолет с грозным названием "Бульдог". Владелец "Бульдога" на вопрос сыщиков о целесообразности такого поступка пробормотал: "Пар выпустил", - рассказал Горелых.
Он уточнил, что, по предварительным данным, причиной ночного "салюта" стала ссора с женой, учинившей скандал из-за того, что супруг потратил деньги на пиццу.
В настоящее время мужчина задержан и доставлен в дежурную часть полиции для разбирательства.