13:40 24.01.2026
В Нижнем Тагиле задержали мужчину, устроившего стрельбу из-за пиццы

В Нижнем Тагиле задержали мужчину, устроившего стрельбу из пистолета из-за пиццы

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции в Нижнем Тагиле задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе собственного дома, предварительно, причиной инцидента стала ссора с женой из-за потраченных на пиццу денег, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, сотрудники отдела полиции №16 Нижнего Тагила установили личность мужчины, устроившего ночью 22 января во дворе собственного дома на улице Ломоносова стрельбу из пистолета и переполошившего местных жителей. Подозреваемым оказался 44-летний машинист, который уже имеет две судимости: за незаконный оборот оружия и нападение на представителя органов власти.
«
"Законопослушные люди физически не пострадали. Некоторые уснуть только долго могли... Ствол, из которого палил тагильчанин в состоянии "под мухой", полиция обнаружила и изъяла в жилище его тещи. Это шумовой пистолет с грозным названием "Бульдог". Владелец "Бульдога" на вопрос сыщиков о целесообразности такого поступка пробормотал: "Пар выпустил", - рассказал Горелых.
Он уточнил, что, по предварительным данным, причиной ночного "салюта" стала ссора с женой, учинившей скандал из-за того, что супруг потратил деньги на пиццу.
В настоящее время мужчина задержан и доставлен в дежурную часть полиции для разбирательства.
ПроисшествияНижний ТагилВалерий ГорелыхСвердловская область
 
 
