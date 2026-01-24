Рейтинг@Mail.ru
Стармер обсудил с Трампом усиление безопасности в Арктике
21:56 24.01.2026
Стармер обсудил с Трампом усиление безопасности в Арктике
Стармер обсудил с Трампом усиление безопасности в Арктике - РИА Новости, 24.01.2026
Стармер обсудил с Трампом усиление безопасности в Арктике
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом США Дональдом Трампом "усиление безопасности" в Арктике и заявил о приоритетности этого... РИА Новости, 24.01.2026
в мире
сша
арктика
гренландия
кир стармер
дональд трамп
марк рютте
нато
сша
арктика
гренландия
в мире, сша, арктика, гренландия, кир стармер, дональд трамп, марк рютте, нато
В мире, США, Арктика, Гренландия, Кир Стармер, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
Стармер обсудил с Трампом усиление безопасности в Арктике

Премьер Великобритании Стармер обсудил с Трампом усиление безопасности в Арктике

Дональд Трамп во время встречи с Киром Стармером
Дональд Трамп во время встречи с Киром Стармером - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время встречи с Киром Стармером. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом США Дональдом Трампом "усиление безопасности" в Арктике и заявил о приоритетности этого направления для британского правительства, говорится в заявлении Даунинг-стрит.
"Лидеры обсудили необходимость укрепления безопасности в Арктике, и премьер-министр заявил, что это один из абсолютных приоритетов его правительства", - говорится в релизе.
Ранее канцелярия британского премьера сообщила, что Стармер в переговорах с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Лондон готов в полной мере играть свою роль в обеспечении безопасности в Арктике.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Британия обсуждает развертывание сил НАТО в Гренландии, сообщают СМИ
11 января, 03:12
 
В миреСШААрктикаГренландияКир СтармерДональд ТрампМарк РюттеНАТО
 
 
