Стармер обсудил с Трампом усиление безопасности в Арктике
Стармер обсудил с Трампом усиление безопасности в Арктике
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом США Дональдом Трампом "усиление безопасности" в Арктике и заявил о приоритетности этого... РИА Новости, 24.01.2026
сша
арктика
гренландия
В мире, США, Арктика, Гренландия, Кир Стармер, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
Стармер обсудил с Трампом усиление безопасности в Арктике
Премьер Великобритании Стармер обсудил с Трампом усиление безопасности в Арктике