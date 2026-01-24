Стармер отозвал билль о передаче Чагос Маврикию из-за реакции США

Как сообщает издание, рассмотрение билля в Палате лордов было запланировано на понедельник, однако в пятницу вечером стало известно о том, что его откладывают после заявлений от членов консервативной партии о том, что документ может нарушить заключенное 60 лет назад соглашение между Великобританией и США по архипелагу Чагос.