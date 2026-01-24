Стармер отозвал билль о передаче Чагос Маврикию из-за реакции США

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер был вынужден отозвать билль о передаче архипелага Чагос Маврикию из-за негативной реакции со стороны президента США Дональда Трампа, сообщает газета Telegraph.
Во вторник Трамп назвал передачу Великобританией острова Диего-Гарсия Маврикию "великой глупостью" и "актом абсолютной слабости", замеченным Россией и Китаем, которые, по его мнению, признают только силу в действиях других. Он также подчеркнул, что передача Диего-Гарсия стала одной из причин, почему США должны приобрести Гренландию. Стармер позднее заявил, что критика Трампом сделки была попыткой заставить его изменить позицию по Гренландии.
"Кир Стармер был вынужден отозвать его билль о передаче архипелага Чагос вслед за негативной реакцией на сделку со стороны США", - пишет издание.
Как сообщает издание, рассмотрение билля в Палате лордов было запланировано на понедельник, однако в пятницу вечером стало известно о том, что его откладывают после заявлений от членов консервативной партии о том, что документ может нарушить заключенное 60 лет назад соглашение между Великобританией и США по архипелагу Чагос.
Великобритания 3 октября 2024 года объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия. На острове расположена совместная военная база Великобритании и США. По условиям сделки, контроль над ней в течение 99 лет сохранит Лондон.