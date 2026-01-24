https://ria.ru/20260124/stambul-2069998812.html
Жители Стамбула ощутили землетрясение
СТАМБУЛ, 24 янв - РИА Новости. Землетрясение ощущалось в Стамбуле в ночь на субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Толчки, в частности, ощущались на западе Стамбула
в 0.26 мск в течение нескольких секунд. Кроме того, предупреждающее о толчках приложение для телефона оповестило об этом где-то за полминуты.