Жители Стамбула ощутили землетрясение
00:57 24.01.2026 (обновлено: 01:03 24.01.2026)
Жители Стамбула ощутили землетрясение
Землетрясение ощущалось в Стамбуле в ночь на субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.01.2026
в мире, стамбул
В мире, Стамбул
Жители Стамбула ощутили землетрясение

РИА Новости: жители Стамбула ощутили землетрясение в ночь на субботу

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
СТАМБУЛ, 24 янв - РИА Новости. Землетрясение ощущалось в Стамбуле в ночь на субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Толчки, в частности, ощущались на западе Стамбула в 0.26 мск в течение нескольких секунд. Кроме того, предупреждающее о толчках приложение для телефона оповестило об этом где-то за полминуты.
Извержение вулкана Ключевская Сопка в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Дрожит вся планета: новое землетрясение у берегов Камчатки пугает ученых
Вчера, 15:45
 
