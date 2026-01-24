Рейтинг@Mail.ru
В США около 12 тысячи авиарейсов отменили из-за снежной бури - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:39 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/ssha-2070112365.html
В США около 12 тысячи авиарейсов отменили из-за снежной бури
В США около 12 тысячи авиарейсов отменили из-за снежной бури - РИА Новости, 24.01.2026
В США около 12 тысячи авиарейсов отменили из-за снежной бури
Примерно 12 тысяч авиарейсов отменены в США на этих выходных из-за снежной бури, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T22:39:00+03:00
2026-01-24T22:39:00+03:00
в мире
сша
нью-мексико
техас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20864/76/208647647_0:0:4000:2250_1920x0_80_0_0_70f14a55fa266bd8a45698e47d09fbed.jpg
https://ria.ru/20260124/vashington-2070104439.html
сша
нью-мексико
техас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20864/76/208647647_0:0:4000:3000_1920x0_80_0_0_fb26180e8c7cf795e7a1dad434d940d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-мексико, техас
В мире, США, Нью-Мексико, Техас
В США около 12 тысячи авиарейсов отменили из-за снежной бури

В США около 12 тысячи авиарейсов отменили на выходных из-за снежной бури

© РИА Новости / Дмитрий ГорностаевСнегопад
Снегопад - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
Снегопад. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Примерно 12 тысяч авиарейсов отменены в США на этих выходных из-за снежной бури, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Около 12 тысяч рейсов в разных уголках США, которые должны были вылететь в выходные, были отменены", - пишет агентство.
По данным агентства, более 40% населения США, около 140 миллионов человек, оказались в зоне действия предупреждения о шторме – от штата Нью-Мексико до северо-восточного побережья.
Более 112 тысяч случаев отключения электричества зафиксировано в США по состоянию на утро субботы, в том числе 55 тысяч в Техасе, более 13 тысяч – в Луизиане и более 11 тысяч – в Нью-Мексико.
Ранее телеканал ABC сообщал, что по меньшей мере 18 штатов США объявили чрезвычайное положение на фоне надвигающегося шторма.
Пустые полки в супермаркете в преддверии ожидаемого сильного снегопада в Вашингтоне, округ Колумбия, США - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Жители Вашингтона скупают свежие продукты в преддверии снежной бури
Вчера, 20:25
 
В миреСШАНью-МексикоТехас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала