В США около 12 тысячи авиарейсов отменили из-за снежной бури

Примерно 12 тысяч авиарейсов отменены в США на этих выходных из-за снежной бури, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T22:39:00+03:00
