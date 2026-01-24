https://ria.ru/20260124/ssha-2070108043.html
В США объяснили, почему правоохранитель стрелял в мужчину в Миннеаполисе
В США объяснили, почему правоохранитель стрелял в мужчину в Миннеаполисе - РИА Новости, 24.01.2026
В США объяснили, почему правоохранитель стрелял в мужчину в Миннеаполисе
Офицер пограничного патруля в Миннеаполисе стрелял в мужчину, поскольку опасался за свою жизнь, сообщает министерство внутренней безопасности. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T21:05:00+03:00
2026-01-24T21:05:00+03:00
2026-01-24T21:05:00+03:00
миннеаполис
миннеаполис
В США объяснили, почему правоохранитель стрелял в мужчину в Миннеаполисе
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости.
Офицер пограничного патруля в Миннеаполисе стрелял в мужчину, поскольку опасался за свою жизнь, сообщает
министерство внутренней безопасности.
"Правоохранители проводили операцию в Миннеаполисе
против нелегалов, разыскиваемых за нападения. Человек подошел к офицеру с девятимиллиметровым полуавтоматическим пистолетом", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.
Там отмечается, что офицеры пытались отобрать оружие у мужчины, но тот сопротивлялся. "Опасаясь за свою жизнь и за жизнь и безопасность коллег-офицеров, агент выстрелил из соображений самозащиты",- говорится в сообщении.
Врачи пытались оказать помощь мужчине, но он скончался на месте, говорится в сообщении.
Ранее в городе агент ICE стрелял в протестующую, которая отказалась выйти из машины, поскольку счел, что она пытается наехать на правоохранителей.