США ведут переговоры по восстановлению добычи нефти в Венесуэле, пишут СМИ

"США ведут переговоры с компанией Chevron Corp., другими производителями нефти и крупнейшими мировыми поставщиками услуг для нефтедобывающей отрасли о плане быстрого восстановления добычи в Венесуэле, который обойдется значительно дешевле, чем предполагаемые 100 миллиардов долларов, необходимые для полной реконструкции", - говорится в материале.