США ведут переговоры по восстановлению добычи нефти в Венесуэле, пишут СМИ

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. США ведут переговоры с нефтяными компаниями по плану быстрого восстановления добычи нефти в Венесуэле, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации.
"США ведут переговоры с компанией Chevron Corp., другими производителями нефти и крупнейшими мировыми поставщиками услуг для нефтедобывающей отрасли о плане быстрого восстановления добычи в Венесуэле, который обойдется значительно дешевле, чем предполагаемые 100 миллиардов долларов, необходимые для полной реконструкции", - говорится в материале.
По словам источников, работа таких подрядчиков как SLB Ltd., Baker Hughes Co. и Halliburton Co., будет первоначально направлена на ремонт или замену поврежденного или устаревшего оборудования и модернизации старых буровых площадок.
"Идея заключается в том, что при ограниченных инвестициях Венесуэла сможет увеличить добычу на несколько сотен тысяч баррелей в краткосрочной перспективе", - подчеркивает агентство.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Телеканал ABC со ссылкой на источники, знакомые с позицией Белого дома, сообщил, что США требуют от новых властей Венесуэлы отказаться от сотрудничества с Россией, Китаем, Ираном и Кубой. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не стала ни подтверждать, ни опровергать сообщения СМИ. Министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт заявил, что США не желают, чтобы "значимую роль" в Венесуэле играли Россия и Иран.