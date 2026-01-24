США обязались поставить Нигерии военную технику

ПРЕТОРИЯ, 24 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты обязались поставить Нигерии военную технику, включая излишки оборонного оборудования, Соединенные Штаты обязались поставить Нигерии военную технику, включая излишки оборонного оборудования, сообщило министерство информации и национального курса Нигерии.

"Соединенные Штаты... готовы предоставить Нигерии излишки оборонного оборудования", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Кроме того, США взяли на себя обязательство выполнить заказы по поставке военного оборудования, включая беспилотные летательные аппараты, вертолеты, запасные части и системы поддержки, закупленные Нигерией в течение последних пяти лет.

Заявление было сделано после встречи делегации США с советником по национальной безопасности Нигерии Нуху Рибаду в столице Абудже

По заявлению главы министерства Мохаммеда Идриса, это третья встреча с ноября на высоком уровне между официальными лицами двух стран.

В рамках встречи обсуждался статус Нигерии как "страны, вызывающей особую озабоченность". Этот статус США присваивают странам, в которых наблюдаются особо тяжелые случаи нарушений права на свободу вероисповедания.

"Наши военные и спецслужбы тесно сотрудничают с американскими партнерами, обмениваясь разведданными и координируя операции, а также усилили текущие (контртеррористические - ред.) операции, в том числе операцию "Хадин Кай" на северо-востоке и операцию "Фасан Ямма", - заявил министр.