США обязались поставить Нигерии военную технику

ПРЕТОРИЯ, 24 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты обязались поставить Нигерии военную технику, включая излишки оборонного оборудования, сообщило министерство информации и национального курса Нигерии.
"Соединенные Штаты... готовы предоставить Нигерии излишки оборонного оборудования", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Кроме того, США взяли на себя обязательство выполнить заказы по поставке военного оборудования, включая беспилотные летательные аппараты, вертолеты, запасные части и системы поддержки, закупленные Нигерией в течение последних пяти лет.
Заявление было сделано после встречи делегации США с советником по национальной безопасности Нигерии Нуху Рибаду в столице Абудже.
По заявлению главы министерства Мохаммеда Идриса, это третья встреча с ноября на высоком уровне между официальными лицами двух стран.
В рамках встречи обсуждался статус Нигерии как "страны, вызывающей особую озабоченность". Этот статус США присваивают странам, в которых наблюдаются особо тяжелые случаи нарушений права на свободу вероисповедания.
"Наши военные и спецслужбы тесно сотрудничают с американскими партнерами, обмениваясь разведданными и координируя операции, а также усилили текущие (контртеррористические - ред.) операции, в том числе операцию "Хадин Кай" на северо-востоке и операцию "Фасан Ямма", - заявил министр.
Президент США Дональд Трамп 31 октября обозначил Нигерию в качестве страны, "вызывающей особую озабоченность", в связи с якобы происходящим в стране геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым, по словам американского лидера, нигерийское правительство якобы не может ничего противопоставить. В ночь на 26 декабря США нанесли авиаудар по предполагаемым укрытиям террористов в северно-западной части Нигерии.
