«

"Но ведь Европа этого не хотела, правда? Включите мозги! Где вы были тогда? Ах, вы думали, что Россия слаба. Вы думали, что сможете победить Россию. Поэтому вы собирались затянуть это дело до тех пор, пока Россия сама не распадется на мельчайшие составляющие. <…> Европейцы сами создали проблему, в которой сейчас оказались. <…> Теперь произойдет только безоговорочная капитуляция, вызванная крахом Украины. Политический, экономический, военный, социальный коллапс — все это уже происходит прямо на наших глазах в режиме реального времени", — подытожил Риттер.