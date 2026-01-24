Рейтинг@Mail.ru
"Включите мозги!" В США выступили с резким предупреждением для Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:56 24.01.2026
"Включите мозги!" В США выступили с резким предупреждением для Украины
"Включите мозги!" В США выступили с резким предупреждением для Украины - РИА Новости, 24.01.2026
"Включите мозги!" В США выступили с резким предупреждением для Украины
Запад упустил возможность спасти Украину, отказавшись от условий переговоров России в 2024 году, из-за чего Киев день за днем приближается к безоговорочной... РИА Новости, 24.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
скотт риттер
владимир путин
киев
россия
украина
киев
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, скотт риттер, владимир путин, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Скотт Риттер, Владимир Путин, Киев
"Включите мозги!" В США выступили с резким предупреждением для Украины

Риттер: уйдя от переговоров, Запад обрек Украину на безоговорочную капитуляцию

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Запад упустил возможность спасти Украину, отказавшись от условий переговоров России в 2024 году, из-за чего Киев день за днем приближается к безоговорочной капитуляции, заявил военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью, размещенном на YouTube-канале Gegenpol.
«
"Сейчас происходит грандиозный план по ослаблению Европу и обеспечению поражения Украины. Если бы Запад вел переговоры добросовестно, возможно, у нас был бы шанс. Владимир Путин сформировал рамки для переговоров еще в июне 2024 года. И если бы мы тогда согласились, этот конфликт закончился бы, и Украина получила шанс на существование", — отметил эксперт.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В США удивились состоянию Зеленского перед переговорами с Россией в ОАЭ
Вчера, 04:44
По его словам, в попытках уничтожить Россию Запад навлек на себя колоссальные проблемы собственной безопасности. Так, участь, которую там изначально предписывали Москве, переместилась на улицы Киева.
«
"Но ведь Европа этого не хотела, правда? Включите мозги! Где вы были тогда? Ах, вы думали, что Россия слаба. Вы думали, что сможете победить Россию. Поэтому вы собирались затянуть это дело до тех пор, пока Россия сама не распадется на мельчайшие составляющие. <…> Европейцы сами создали проблему, в которой сейчас оказались. <…> Теперь произойдет только безоговорочная капитуляция, вызванная крахом Украины. Политический, экономический, военный, социальный коллапс все это уже происходит прямо на наших глазах в режиме реального времени", — подытожил Риттер.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
"Подорвет все": на Западе рассказали, как Трамп обрушил планы Зеленского
Вчера, 03:24
По данным Минобороны, потери ВСУ на всех направлениях СВО за неделю превысили 8810 военнослужащих. Также украинские войска лишились девяти танков, в том числе одного Leopard производства ФРГ, 116 боевых бронированных машин и 75 артиллерийских орудий. Российскими силами уничтожены 36 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 71 склад боеприпасов, горючего и материальных средств.
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
