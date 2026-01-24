"Включите мозги!" В США выступили с резким предупреждением для Украины

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Запад упустил возможность спасти Украину, отказавшись от условий переговоров России в 2024 году, из-за чего Киев день за днем приближается к безоговорочной капитуляции, заявил военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью, размещенном на YouTube-канале Gegenpol.
«
"Сейчас происходит грандиозный план по ослаблению Европу и обеспечению поражения Украины. Если бы Запад вел переговоры добросовестно, возможно, у нас был бы шанс. Владимир Путин сформировал рамки для переговоров еще в июне 2024 года. И если бы мы тогда согласились, этот конфликт закончился бы, и Украина получила шанс на существование", — отметил эксперт.
«
"Но ведь Европа этого не хотела, правда? Включите мозги! Где вы были тогда? Ах, вы думали, что Россия слаба. Вы думали, что сможете победить Россию. Поэтому вы собирались затянуть это дело до тех пор, пока Россия сама не распадется на мельчайшие составляющие. <…> Европейцы сами создали проблему, в которой сейчас оказались. <…> Теперь произойдет только безоговорочная капитуляция, вызванная крахом Украины. Политический, экономический, военный, социальный коллапс — все это уже происходит прямо на наших глазах в режиме реального времени", — подытожил Риттер.
По данным Минобороны, потери ВСУ на всех направлениях СВО за неделю превысили 8810 военнослужащих. Также украинские войска лишились девяти танков, в том числе одного Leopard производства ФРГ, 116 боевых бронированных машин и 75 артиллерийских орудий. Российскими силами уничтожены 36 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 71 склад боеприпасов, горючего и материальных средств.