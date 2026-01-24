Рейтинг@Mail.ru
Названы условия, при которых США могут претендовать на любой остров - РИА Новости, 24.01.2026
05:43 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/ssha-2070017093.html
Названы условия, при которых США могут претендовать на любой остров
Названы условия, при которых США могут претендовать на любой остров - РИА Новости, 24.01.2026
Названы условия, при которых США могут претендовать на любой остров
Граждане США могут претендовать на любой остров в мире, если он необитаем, не находится под юрисдикцией другой страны и на нем есть залежи экскрементов морских... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T05:43:00+03:00
2026-01-24T05:43:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995962524_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76e4e5090f58e527c8baef7042ab9c46.jpg
https://ria.ru/20260117/grenlandiya-2068451665.html
https://ria.ru/20260113/grenlandiya-1994612112.html
Названы условия, при которых США могут претендовать на любой остров

РИА Новости: граждане США могут претендовать на любой остров, если он необитаем

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Остров Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Граждане США могут претендовать на любой остров в мире, если он необитаем, не находится под юрисдикцией другой страны и на нем есть залежи экскрементов морских птиц, выяснило РИА Новости, изучив американские законы.
В США существует Акт о гуановых островах, принятый в 1856 году для установления контроля над источниками гуано - разложившихся остатков помета морских птиц и летучих мышей, который высоко ценился в XIX веке в качестве удобрения.
Дома местных жителей города Илулиссат на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Стоимость Гренландии за 80 лет выросла более чем в 421 раз
17 января, 03:49
"В случае если какой-либо гражданин Соединенных Штатов обнаружит залежи гуано на любом острове, скале или рифе, не находящихся под законной юрисдикцией какого-либо другого правительства и не занятых гражданами какого-либо другого правительства, и мирно завладеет таковыми и займет их, указанный остров, скала или риф могут, по усмотрению президента, считаться принадлежащими Соединенным Штатам", - говорится в законе.
Закон также наделяет президента США правом использовать военную силу для защиты интересов американских граждан на таких островах.
Конгрессмен-республиканец Рэнди Файн 12 января внес в палату представителей законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии. Демократы в американском сенате, в свою очередь, считают, что аннексия Гренландии США приведет к концу НАТО и войне с Европой.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
 
