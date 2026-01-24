Рейтинг@Mail.ru
США окажут Европе "критически важную" военную помощь - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:37 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/ssha-2070013455.html
США окажут Европе "критически важную" военную помощь
США окажут Европе "критически важную" военную помощь - РИА Новости, 24.01.2026
США окажут Европе "критически важную" военную помощь
США окажут Европе "критически важную" военную помощь, в остальном она будет ограничена, следует из новой оборонной стратегии Пентагона. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T04:37:00+03:00
2026-01-24T04:37:00+03:00
в мире
европа
сша
министерство обороны сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000485919_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_8986aab6c73ddb3578f4a901cd32cbba.jpg
https://ria.ru/20250408/pentagon-2009992121.html
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000485919_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e9485e99abf2ba71c26f125c0fdb8bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, министерство обороны сша, нато
В мире, Европа, США, Министерство обороны США, НАТО
США окажут Европе "критически важную" военную помощь

Пентагон: США окажут Европе важную помощь, в остальном она будет ограничена

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США окажут Европе "критически важную" военную помощь, в остальном она будет ограничена, следует из новой оборонной стратегии Пентагона.
"Министерство будет поощрять и содействовать тому, чтобы союзники по НАТО взяли на себя основную ответственность за неядерную оборону Европы при критически важной, но более ограниченной поддержке со стороны США", - говорится в документе.
Американские военнослужащие садятся в самолет - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
NBC: Пентагон рассматривает предложение о выводе сил из Восточной Европы
8 апреля 2025, 12:25
 
В миреЕвропаСШАМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала