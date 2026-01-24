Рейтинг@Mail.ru
03:32 24.01.2026
США продолжат модернизировать ядерные силы
США продолжат модернизировать ядерные силы
© AP Photo / Charlie RiedelАмериканская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Charlie Riedel
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжат модернизировать и адаптировать свои ядерные силы, уделяя особое внимание сдерживанию и управлению эскалацией, следует из оборонной стратегии Пентагона.
"Соединенным Штатам необходим сильный, надежный и эффективный ядерный арсенал, адаптированный к общей стратегии страны и к стратегии обороны. Мы будем соответствующим образом модернизировать и адаптировать наши ядерные силы, уделяя особое внимание сдерживанию и управлению эскалацией в условиях меняющегося глобального ядерного ландшафта", - говорится в документе.
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Пентагон признал, что Россия обладает крупнейшим ядерным арсеналом
03:29
 
