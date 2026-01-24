https://ria.ru/20260124/ssha-2070009186.html
США продолжат модернизировать ядерные силы
США продолжат модернизировать ядерные силы - РИА Новости, 24.01.2026
США продолжат модернизировать ядерные силы
Соединенные Штаты продолжат модернизировать и адаптировать свои ядерные силы, уделяя особое внимание сдерживанию и управлению эскалацией, следует из оборонной... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T03:32:00+03:00
2026-01-24T03:32:00+03:00
2026-01-24T03:32:00+03:00
в мире
министерство обороны сша
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/68/1487936840_0:350:4796:3048_1920x0_80_0_0_5a2b4ac746c769fc42e2c49f50ad0a6a.jpg
https://ria.ru/20260124/pentagon-2070008882.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/68/1487936840_535:0:4599:3048_1920x0_80_0_0_d5c743403917f56748cc23c46614459f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны сша, сша
В мире, Министерство обороны США, США
США продолжат модернизировать ядерные силы
Пентагон: США продолжат модернизировать и адаптировать свои ядерные силы