03:21 24.01.2026
Новая оборонная стратегия США не означает изоляционизма, заявил Пентагон
Новая оборонная стратегия США не означает изоляционизма, заявил Пентагон
Новая оборонная стратегия США не означает изоляционизма, заявил Пентагон

ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Новая оборонная стратегия США не означает изоляционизма, но поддерживает политический реализм во взглядах на мир, следует из документа Пентагона.
"Наша стратегия не является стратегией изоляции... Это стратегия целенаправленного международного взаимодействия с четкой ориентацией на продвижение конкретных, практических интересов американцев", - говорится в документе.
Глава Пентагона объявил войну единственной миссией ведомства
Глава Пентагона объявил войну единственной миссией ведомства
30 сентября 2025, 15:25
 
В миреСШАМинистерство обороны США
 
 
