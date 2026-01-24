Рейтинг@Mail.ru
В оборонной стратегии США упомянули завершение украинского конфликта
03:12 24.01.2026
В оборонной стратегии США упомянули завершение украинского конфликта
В оборонной стратегии США упомянули завершение украинского конфликта - РИА Новости, 24.01.2026
В оборонной стратегии США упомянули завершение украинского конфликта
Завершение украинского конфликта упомянуто в оборонной стратегии США, но отмечается основная ответственность Европы в достижении урегулирования, следует из... РИА Новости, 24.01.2026
В оборонной стратегии США упомянули завершение украинского конфликта

Пентагон возложил ответственность за урегулирование на Украине на ЕС

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Завершение украинского конфликта упомянуто в оборонной стратегии США, но отмечается основная ответственность Европы в достижении урегулирования, следует из документа Пентагона.
"Как заявил президент (США Дональд) Трамп, война на Украине должна закончиться. Однако, как он также подчеркнул, это прежде всего ответственность Европы", - говорится в документе министерства.
В документе уточняется, что обеспечение и поддержание мира потребуют лидерства и приверженности со стороны союзников США по НАТО.
