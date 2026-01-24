Рейтинг@Mail.ru
03:07 24.01.2026 (обновлено: 03:10 24.01.2026)
Россия в оборонной стратегии США на 2026 год названа постоянной, но контролируемой угрозой восточным членам НАТО, следует из документа Пентагона. РИА Новости, 24.01.2026
Пентагон назвал Россию постоянной, но контролируемой угрозой

В оборонной стратегии США Россию назвали угрозой восточным членам НАТО

© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Россия в оборонной стратегии США на 2026 год названа постоянной, но контролируемой угрозой восточным членам НАТО, следует из документа Пентагона.
"В обозримом будущем Россия будет оставаться постоянной, но управляемой угрозой для восточных членов НАТО", - говорится в документе ведомства.
Стефан Дюжаррик - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В ООН отказались комментировать новую стратегию нацбезопасности США
5 января, 23:01
 
РоссияСШАМинистерство обороны СШАНАТОВ мире
 
 
