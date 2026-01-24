https://ria.ru/20260124/ssha-2070007374.html
Пентагон назвал Россию постоянной, но контролируемой угрозой
Россия в оборонной стратегии США на 2026 год названа постоянной, но контролируемой угрозой восточным членам НАТО, следует из документа Пентагона. РИА Новости, 24.01.2026
В оборонной стратегии США Россию назвали угрозой восточным членам НАТО