02:40 24.01.2026 (обновлено: 04:26 24.01.2026)
СМИ сообщили об увольнении агента, расследовавшей стрельбу в Миннеаполисе
СМИ сообщили об увольнении агента, расследовавшей стрельбу в Миннеаполисе

Сотрудники иммиграционной службы США (ICE) пытаются остановить автомобиль в Миннеаполисе. Кадр видео очевидца
Сотрудники иммиграционной службы США (ICE) пытаются остановить автомобиль в Миннеаполисе. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Сотрудники иммиграционной службы США (ICE) пытаются остановить автомобиль в Миннеаполисе. Кадр видео очевидца. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Агент ФБР, пытавшаяся расследовать действия сотрудника миграционной полиции ICE, стрелявшего в протестующую в Миннеаполисе, ушла в отставку, сообщает New York Times.
"Агент ФБР, который хотел провести расследование в отношении офицера миграционной полиции, смертельно ранившего 37-летнюю женщину в Миннеаполисе, ушел в отставку из бюро", - сообщает издание со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией.
Трэйси Мерджен занимала руководящую должность в управлении штата, приказ прекратить гражданское расследование в отношении офицера ICE якобы пришел из Вашингтона, говорится в сообщении.
Помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин ранее заявила, что во время операции ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По словам Маклафлин, офицер ICE, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее остались трое детей. Президент США Дональд Трамп и руководство администрации встали на сторону правоохранителя.
