СМИ сообщили об увольнении агента, расследовавшей стрельбу в Миннеаполисе

"Агент ФБР, который хотел провести расследование в отношении офицера миграционной полиции, смертельно ранившего 37-летнюю женщину в Миннеаполисе, ушел в отставку из бюро", - сообщает издание со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией.

Помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин ранее заявила, что во время операции ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По словам Маклафлин, офицер ICE, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее остались трое детей. Президент США Дональд Трамп и руководство администрации встали на сторону правоохранителя.