Рейтинг@Mail.ru
Глава регулятора США выразил опасения в отношении ситуации с Warner Bros. - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:44 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/ssha-2070001216.html
Глава регулятора США выразил опасения в отношении ситуации с Warner Bros.
Глава регулятора США выразил опасения в отношении ситуации с Warner Bros. - РИА Новости, 24.01.2026
Глава регулятора США выразил опасения в отношении ситуации с Warner Bros.
Председатель Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендан Карр в интервью агентству Блумберг выразил опасения из-за возможного приобретения компании Warner... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T01:44:00+03:00
2026-01-24T01:44:00+03:00
сша
netflix
oracle corporation
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575999227_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_02cde03c4dfd7aa4dfc3098fdba832aa.jpg
https://ria.ru/20260107/gollivud-2066774769.html
https://ria.ru/20251222/gollivud-2063897678.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575999227_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dfc0336bef3f3bd5ef0545e707af19fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, netflix, oracle corporation, в мире
США, Netflix, Oracle Corporation, В мире
Глава регулятора США выразил опасения в отношении ситуации с Warner Bros.

Глава регулятора США выразил опасения в отношении покупки Warner Bros. Netflix

© AP Photo / Jenny KaneКнопка Netflix на пульте дистанционного управления
Кнопка Netflix на пульте дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Jenny Kane
Кнопка Netflix на пульте дистанционного управления. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Председатель Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендан Карр в интервью агентству Блумберг выразил опасения из-за возможного приобретения компании Warner Bros. Discovery (WBD) стриминговым сервисом Netflix.
В декабре 2025 года Warner Bros. Discovery, Inc. вступила в переговоры о продаже своих кино- и телестудий, а также стримингового сервиса HBO Max компании Netflix. Затем Netflix сообщил о заключении договора о приобретении всех активов Warner Bros. за 27,75 доллара на акцию или 72 миллиарда долларов, при этом общая стоимость предприятия оценивалась в 82,7 миллиарда.
Студия Warner Bros. - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Warner Bros. порекомендовали отклонить предложение Paramount о покупке
7 января, 17:34
"В связи с этой сделкой (приобретением WBD Netflix - ред.) высказываются обоснованные опасения по поводу конкуренции, а также из-за огромных масштабов и уровня консолидации, которые наблюдаются на рынке стриминговых сервисов", - сказал Карр.
Как передало агентство, при этом Карра не так сильно беспокоит возможная покупка WBD компанией Paramount, поскольку рыночная доля ее стримингового сервиса Paramount+ значительно меньше.
Медиахолдинг Paramount Skydance в декабре 2025 года также выразил готовность приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях: за 108 миллиардов долларов. Однако совет директоров Warner Bros. Discovery порекомендовал акционерам отклонить предложение Paramount Skydance и поддержать слияние с Netflix. Paramount, несмотря на это, подтвердил свое намерение купить компанию.
Сооснователь Oracle Ларри Эллисон, отец гендиректора Paramount Skydance Дэвида Эллисона, 22 декабря 2025 года согласился предоставить безотзывную личную гарантию на сумму в 40,4 миллиарда долларов в рамках акционерного финансирования предложения о покупке Warner Bros. Paramount также пообещал в новом предложении больше гибкости в промежуточных операциях, а также заявил о готовности увеличить свой штраф за расторжение сделки с 5 миллиардов долларов до 5,8 миллиарда.
Надпись Hollywood - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Paramount предоставят Warner Bros гарантию на 40 миллиардов долларов
22 декабря 2025, 17:05
 
СШАNetflixOracle CorporationВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала