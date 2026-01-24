Глава регулятора США выразил опасения в отношении ситуации с Warner Bros.

ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Председатель Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендан Карр в интервью агентству Председатель Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендан Карр в интервью агентству Блумберг выразил опасения из-за возможного приобретения компании Warner Bros. Discovery (WBD) стриминговым сервисом Netflix.

В декабре 2025 года Warner Bros. Discovery, Inc. вступила в переговоры о продаже своих кино- и телестудий, а также стримингового сервиса HBO Max компании Netflix . Затем Netflix сообщил о заключении договора о приобретении всех активов Warner Bros. за 27,75 доллара на акцию или 72 миллиарда долларов, при этом общая стоимость предприятия оценивалась в 82,7 миллиарда.

"В связи с этой сделкой (приобретением WBD Netflix - ред.) высказываются обоснованные опасения по поводу конкуренции, а также из-за огромных масштабов и уровня консолидации, которые наблюдаются на рынке стриминговых сервисов", - сказал Карр.

Как передало агентство, при этом Карра не так сильно беспокоит возможная покупка WBD компанией Paramount, поскольку рыночная доля ее стримингового сервиса Paramount+ значительно меньше.

Медиахолдинг Paramount Skydance в декабре 2025 года также выразил готовность приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях: за 108 миллиардов долларов. Однако совет директоров Warner Bros. Discovery порекомендовал акционерам отклонить предложение Paramount Skydance и поддержать слияние с Netflix. Paramount, несмотря на это, подтвердил свое намерение купить компанию.