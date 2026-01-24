США заявили об ударе по судну наркотеррористов в Тихом океане

«

"По распоряжению военного министра США Пита Хегсета, объединенная оперативная группа "Южное копье" нанесла летальный кинетический удар по судну, эксплуатируемому организациями, признанными террористическими. Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по незаконному обороту наркотиков. В результате удара были ликвидированы два наркотеррориста", — написало командование в соцсети X.