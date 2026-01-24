Рейтинг@Mail.ru
США заявили об ударе по судну наркотеррористов в Тихом океане
01:35 24.01.2026 (обновлено: 01:58 24.01.2026)
США заявили об ударе по судну наркотеррористов в Тихом океане
США заявили об ударе по судну наркотеррористов в Тихом океане - РИА Новости, 24.01.2026
США заявили об ударе по судну наркотеррористов в Тихом океане
Американские военные нанесли удар по судну, которое якобы принадлежало наркотеррористам, сообщило Южное командование Вооруженных сил США. РИА Новости, 24.01.2026
в мире, сша, тихий океан, пит хегсет
В мире, США, Тихий океан, Пит Хегсет
США заявили об ударе по судну наркотеррористов в Тихом океане

США заявили об ударе по судну наркотеррористов в Тихом океане, погибли двое

ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Американские военные нанесли удар по судну, которое якобы принадлежало наркотеррористам, сообщило Южное командование Вооруженных сил США.
«

"По распоряжению военного министра США Пита Хегсета, объединенная оперативная группа "Южное копье" нанесла летальный кинетический удар по судну, эксплуатируемому организациями, признанными террористическими. Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по незаконному обороту наркотиков. В результате удара были ликвидированы два наркотеррориста", — написало командование в соцсети X.

При этом один человек, находившийся на борту, выжил, уточнили военные.

Атака на суда

За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
США рассматривают возможность морской блокады Кубы, пишут СМИ
Вчера, 22:21
Помимо Тихого океана, США атакуют суда и в Карибском море. Эти действия, в частности, привели к обострению отношений с Венесуэлой. Кульминацией этого стали захват ее президента Николаса Мадуро с женой и обстрелы Каракаса.
Венесуэльские власти считают, что цель нападения Штатов — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали похищение Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
США охотятся на зомби из Венесуэлы
29 декабря 2025, 08:00
 
В миреСШАТихий океанПит Хегсет
 
 
