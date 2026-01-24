Рейтинг@Mail.ru
В "Красной поляне" рассказали о высоком спросе на февраль и март - РИА Новости, 24.01.2026
13:24 24.01.2026
В "Красной поляне" рассказали о высоком спросе на февраль и март
В "Красной поляне" рассказали о высоком спросе на февраль и март - РИА Новости, 24.01.2026
В "Красной поляне" рассказали о высоком спросе на февраль и март
Спрос на зимний отдых в горах и на бронирование в феврале и марте на горнолыжном курорте "Красная поляна" в Сочи остается стабильно высоким, загрузка ожидается... РИА Новости, 24.01.2026
сочи
сочи
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064922925_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_2e4b9b7b7f39d256e91014038c7561a0.jpg
1920
1920
true
сочи
Сочи
В "Красной поляне" рассказали о высоком спросе на февраль и март

В "Красной поляне" сообщили о высоком спросе на зимний отдых на февраль и март

Открытие горнолыжного сезона на курорте "Красная поляна"
Открытие горнолыжного сезона на курорте Красная поляна
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Открытие горнолыжного сезона на курорте "Красная поляна". Архивное фото
СОЧИ, 24 янв - РИА Новости. Спрос на зимний отдых в горах и на бронирование в феврале и марте на горнолыжном курорте "Красная поляна" в Сочи остается стабильно высоким, загрузка ожидается на уровне 65-75%, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта.
По информации пресс-службы, спрос обусловлен стабильным снежным покровом и благоприятными условиями для катания.
Вороны на заснеженной ели в микрорайоне Бытха - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Синоптики рассказали о сильных снегопадах в Сочи на выходных
23 января, 16:21
"Февраль традиционно относится к высокому сезону. В настоящий момент динамика бронирования остается стабильной. Прогноз на оставшуюся часть сезона оптимистичный. Мы видим стабильный интерес к зимнему отдыху в горах и уверенный спрос на размещение на уровне прошлого года. Февраль и март традиционно демонстрируют высокий спрос... Ожидается загрузка на уровне 65-75%, что соответствует плановым показателям", - говорится в сообщении.
По данным курорта, популярны для бронирования все категории средств размещения, на их выбор влияет состав группы гостей, а также их предпочтения. Так, семейные туристы и компании делают выбор в пользу апартаментов, поскольку данный формат позволяет большой группе комфортно разместиться и самостоятельно приготовить еду.
На курорте отметили, что пары чаще всего останавливаются в четырех- и пятизвездочных отелях. При этом они выбирают в качестве досуга не только катание на сноубордах и лыжах, но и дополнительные возможности для отдыха, например, спа-программы.
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Более 470 тысяч человек посетили Сочи в новогодние праздники
12 января, 11:31
 
Сочи
 
 
Заголовок открываемого материала