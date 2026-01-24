В "Красной поляне" рассказали о высоком спросе на февраль и март

СОЧИ, 24 янв - РИА Новости. Спрос на зимний отдых в горах и на бронирование в феврале и марте на горнолыжном курорте "Красная поляна" в Сочи остается стабильно высоким, загрузка ожидается на уровне 65-75%, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта.

По информации пресс-службы, спрос обусловлен стабильным снежным покровом и благоприятными условиями для катания.

"Февраль традиционно относится к высокому сезону. В настоящий момент динамика бронирования остается стабильной. Прогноз на оставшуюся часть сезона оптимистичный. Мы видим стабильный интерес к зимнему отдыху в горах и уверенный спрос на размещение на уровне прошлого года. Февраль и март традиционно демонстрируют высокий спрос... Ожидается загрузка на уровне 65-75%, что соответствует плановым показателям", - говорится в сообщении.

По данным курорта, популярны для бронирования все категории средств размещения, на их выбор влияет состав группы гостей, а также их предпочтения. Так, семейные туристы и компании делают выбор в пользу апартаментов, поскольку данный формат позволяет большой группе комфортно разместиться и самостоятельно приготовить еду.