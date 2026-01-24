https://ria.ru/20260124/spros-2070061350.html
В "Красной поляне" рассказали о высоком спросе на февраль и март
В "Красной поляне" рассказали о высоком спросе на февраль и март
Спрос на зимний отдых в горах и на бронирование в феврале и марте на горнолыжном курорте "Красная поляна" в Сочи остается стабильно высоким, загрузка ожидается... РИА Новости, 24.01.2026
В "Красной поляне" рассказали о высоком спросе на февраль и март
СОЧИ, 24 янв - РИА Новости. Спрос на зимний отдых в горах и на бронирование в феврале и марте на горнолыжном курорте "Красная поляна" в Сочи остается стабильно высоким, загрузка ожидается на уровне 65-75%, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта.
По информации пресс-службы, спрос обусловлен стабильным снежным покровом и благоприятными условиями для катания.
"Февраль традиционно относится к высокому сезону. В настоящий момент динамика бронирования остается стабильной. Прогноз на оставшуюся часть сезона оптимистичный. Мы видим стабильный интерес к зимнему отдыху в горах и уверенный спрос на размещение на уровне прошлого года. Февраль и март традиционно демонстрируют высокий спрос... Ожидается загрузка на уровне 65-75%, что соответствует плановым показателям", - говорится в сообщении.
По данным курорта, популярны для бронирования все категории средств размещения, на их выбор влияет состав группы гостей, а также их предпочтения. Так, семейные туристы и компании делают выбор в пользу апартаментов, поскольку данный формат позволяет большой группе комфортно разместиться и самостоятельно приготовить еду.
На курорте отметили, что пары чаще всего останавливаются в четырех- и пятизвездочных отелях. При этом они выбирают в качестве досуга не только катание на сноубордах и лыжах, но и дополнительные возможности для отдыха, например, спа-программы.