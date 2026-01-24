https://ria.ru/20260124/spetsoperatsiya-2070023176.html
Российские минометчики уничтожили точку выгрузки боеприпасов ВСУ
Российские минометчики уничтожили точку выгрузки боеприпасов ВСУ
ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Минометчики российской группировки войск "Север" уничтожили точку выгрузки провизии и боеприпасов ВСУ в Харьковской области, оставив украинские войска на данном участке без снабжения.
"С помощью роботизированного наземного комплекса противник осуществил доставку жизненно необходимых грузов. В результате точечных попаданий минометного расчёта, остатки живой силы противника в лесополосе остались без продовольствия и боекомплекта", - сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
Уточняется, что удар по точке подвоза нанесли минометчики 11 танкового полка 11 армейского корпуса группировки.