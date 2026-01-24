Рейтинг@Mail.ru
Российские минометчики уничтожили точку выгрузки боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 24.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:18 24.01.2026
Российские минометчики уничтожили точку выгрузки боеприпасов ВСУ
Российские минометчики уничтожили точку выгрузки боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 24.01.2026
Российские минометчики уничтожили точку выгрузки боеприпасов ВСУ
Минометчики российской группировки войск "Север" уничтожили точку выгрузки провизии и боеприпасов ВСУ в Харьковской области, оставив украинские войска на данном РИА Новости, 24.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Российские минометчики уничтожили точку выгрузки боеприпасов ВСУ

РИА Новости: ВС России оставили ВСУ без боеприпасов в Харьковской области

Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ
Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Минометчики российской группировки войск "Север" уничтожили точку выгрузки провизии и боеприпасов ВСУ в Харьковской области, оставив украинские войска на данном участке без снабжения.
"С помощью роботизированного наземного комплекса противник осуществил доставку жизненно необходимых грузов. В результате точечных попаданий минометного расчёта, остатки живой силы противника в лесополосе остались без продовольствия и боекомплекта", - сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
Уточняется, что удар по точке подвоза нанесли минометчики 11 танкового полка 11 армейского корпуса группировки.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
