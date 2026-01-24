https://ria.ru/20260124/spetsoperatsiya-2070020866.html
ВСУ перебросили подразделения ПВО в Краснопольский район Сумской области
ВСУ перебросили подразделения ПВО в Краснопольский район Сумской области - РИА Новости, 24.01.2026
ВСУ перебросили подразделения ПВО в Краснопольский район Сумской области
Командование ВСУ перебросило в Краснопольский район Сумской области подразделения ПВО 208-й зенитно-ракетной бригады, прикомандировав их к 119-й бригаде... РИА Новости, 24.01.2026
ВСУ перебросили подразделения ПВО в Краснопольский район Сумской области
