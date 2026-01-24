Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебросили подразделения ПВО в Краснопольский район Сумской области - РИА Новости, 24.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 24.01.2026
ВСУ перебросили подразделения ПВО в Краснопольский район Сумской области
ВСУ перебросили подразделения ПВО в Краснопольский район Сумской области
ВСУ перебросили подразделения ПВО в Краснопольский район Сумской области

РИА Новости: ВСУ перебросили в Сумскую область подразделения ПВО

Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Командование ВСУ перебросило в Краснопольский район Сумской области подразделения ПВО 208-й зенитно-ракетной бригады, прикомандировав их к 119-й бригаде теробороны, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Краснопольский район переброшены сводные подразделения специалистов ПВО 208-й зенитно-ракетной бригады", - сказал собеседник агентства.
Личный состав, по его словам. прикомандирован к 119-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ.
