https://ria.ru/20260124/spetsoperatsiya-2070020710.html
Дроны ГУР ВСУ атаковали сдающихся в плен боевиков в Харьковской области
Дроны ГУР ВСУ атаковали сдающихся в плен боевиков в Харьковской области - РИА Новости, 24.01.2026
Дроны ГУР ВСУ атаковали сдающихся в плен боевиков в Харьковской области
Расчеты главного управления разведки минобороны (ГУР МО) ВСУ атаковали дронами сдающихся в плен боевиков 57-й мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области,... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T06:35:00+03:00
2026-01-24T06:35:00+03:00
2026-01-24T06:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613961_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_490caecee5a7b9a5c91748b214d72530.jpg
https://ria.ru/20260122/front-2069364682.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613961_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_119a7cfe76cdd4b628d07e8b3ed8d55d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Дроны ГУР ВСУ атаковали сдающихся в плен боевиков в Харьковской области
РИА Новости: дроны ВСУ атаковали сдающихся в плен боевиков 57-й бригады
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Расчеты главного управления разведки минобороны (ГУР МО) ВСУ атаковали дронами сдающихся в плен боевиков 57-й мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В середине января в российских силовых структурах рассказали РИА Новости, что боевики 57-й мотопехотной бригады сидят на позициях в Харьковской области
без ротаций, поскольку из-за катастрофической нехватки личного состава командование ВСУ
даже не пытается их сменить.
"В плен взяты четыре военнослужащих 57-й мотопехотной бригады ВСУ", - сказал собеседник агентства.
При попытке сдачи в плен группу украинских военных атаковали расчеты FPV-дронов ГУР, отметил представитель силовых структур.
Несмотря на атаки, пленных удалось вывезти в безопасное место, добавил собеседник агентства.