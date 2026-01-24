Рейтинг@Mail.ru
Танкисты "Южной" группировки уничтожили несколько десятков блиндажей ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:14 24.01.2026
Танкисты "Южной" группировки уничтожили несколько десятков блиндажей ВСУ
Танкисты "Южной" группировки уничтожили несколько десятков блиндажей ВСУ - РИА Новости, 24.01.2026
Танкисты "Южной" группировки уничтожили несколько десятков блиндажей ВСУ
Танкисты "Южной" группировки войск за январь уничтожили несколько десятков блиндажей и огневых точек ВСУ на константиновском направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Танкисты "Южной" группировки уничтожили несколько десятков блиндажей ВСУ

РИА Новости: ВС России уничтожили десятки блиндажей и огневых точек ВСУ

Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне СВО
Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. Танкисты "Южной" группировки войск за январь уничтожили несколько десятков блиндажей и огневых точек ВСУ на константиновском направлении, сообщил РИА Новости командир танкового подразделения с позывным "Лысый".
"Несколько десятков блиндажей мы "вскрыли" (уничтожили - ред.) только за январь. Работаем много и помогаем пехоте таким способом успешно продвигаться вперед", — рассказал собеседник агентства.
Командир отметил, что подготовка к штурмам опорных пунктов ВСУ ведется заранее и скоординировано.
"Опорные пункты (ВСУ - ред.), которые пехота собирается штурмовать, мы отрабатываем заранее — входим во взаимодействие, и к моменту выхода пехоты на позиции поддерживаем их огнем", — пояснил он.
По словам "Лысого", основная задача танкистов — уничтожение огневых позиций, способных помешать продвижению штурмовых групп.
"Мы уничтожаем огневые точки, которые заранее выявлены и которые будут мешать продвижению нашей пехоты. Обычно работают две-три машины поочередно, в определенное время, чтобы пехота могла спокойно двигаться и продвигаться вперед", — подчеркнул командир танкового подразделения.
