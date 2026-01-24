https://ria.ru/20260124/spetsoperatsiya-2070019761.html
Танкисты "Южной" группировки уничтожили несколько десятков блиндажей ВСУ
ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. Танкисты "Южной" группировки войск за январь уничтожили несколько десятков блиндажей и огневых точек ВСУ на константиновском направлении, сообщил РИА Новости командир танкового подразделения с позывным "Лысый".
"Несколько десятков блиндажей мы "вскрыли" (уничтожили - ред.) только за январь. Работаем много и помогаем пехоте таким способом успешно продвигаться вперед", — рассказал собеседник агентства.
Командир отметил, что подготовка к штурмам опорных пунктов ВСУ
ведется заранее и скоординировано.
"Опорные пункты (ВСУ - ред.), которые пехота собирается штурмовать, мы отрабатываем заранее — входим во взаимодействие, и к моменту выхода пехоты на позиции поддерживаем их огнем", — пояснил он.
По словам "Лысого", основная задача танкистов — уничтожение огневых позиций, способных помешать продвижению штурмовых групп.
"Мы уничтожаем огневые точки, которые заранее выявлены и которые будут мешать продвижению нашей пехоты. Обычно работают две-три машины поочередно, в определенное время, чтобы пехота могла спокойно двигаться и продвигаться вперед", — подчеркнул командир танкового подразделения.