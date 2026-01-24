Танкисты "Южной" группировки уничтожили несколько десятков блиндажей ВСУ

ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. Танкисты "Южной" группировки войск за январь уничтожили несколько десятков блиндажей и огневых точек ВСУ на константиновском направлении, сообщил РИА Новости командир танкового подразделения с позывным "Лысый".

"Несколько десятков блиндажей мы "вскрыли" (уничтожили - ред.) только за январь. Работаем много и помогаем пехоте таким способом успешно продвигаться вперед", — рассказал собеседник агентства.

Командир отметил, что подготовка к штурмам опорных пунктов ВСУ ведется заранее и скоординировано.

"Опорные пункты (ВСУ - ред.), которые пехота собирается штурмовать, мы отрабатываем заранее — входим во взаимодействие, и к моменту выхода пехоты на позиции поддерживаем их огнем", — пояснил он.

По словам "Лысого", основная задача танкистов — уничтожение огневых позиций, способных помешать продвижению штурмовых групп.