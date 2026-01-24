Костромские десантники уничтожили пехоту ВСУ под Херсоном

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Костромские артиллеристы-десантники с помощью РСЗО БМ-21 "Град" уничтожили пехоту ВСУ под Херсоном на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Получив координаты цели, расчет РСЗО БМ-21 "Град" десантников группировки войск "Днепр" нанес огневое поражение и уничтожил скопление пехоты ВСУ под Херсоном на правобережье Днепра. Выполнив задачу, боевая машина оперативно покинула огневую позицию и убыла в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки", - сообщили в оборонном ведомстве.
Корректировка стрельбы велась в режиме реального времени. В этом артиллеристам-десантникам помогли подразделения войск беспилотных систем. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами БПЛА позволяет уничтожать цели противника с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях, отметили в МО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18