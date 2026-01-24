Рейтинг@Mail.ru
Костромские десантники уничтожили пехоту ВСУ под Херсоном
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 24.01.2026
Костромские десантники уничтожили пехоту ВСУ под Херсоном
Костромские десантники уничтожили пехоту ВСУ под Херсоном
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
днепр (река)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, херсон, днепр (река), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, Днепр (река), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Костромские десантники уничтожили пехоту ВСУ под Херсоном

Костромские артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ под Херсоном

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа РСЗО "Град" (БМ-21)
Боевая работа экипажа РСЗО Град (БМ-21) - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажа РСЗО "Град" (БМ-21). Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Костромские артиллеристы-десантники с помощью РСЗО БМ-21 "Град" уничтожили пехоту ВСУ под Херсоном на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Получив координаты цели, расчет РСЗО БМ-21 "Град" десантников группировки войск "Днепр" нанес огневое поражение и уничтожил скопление пехоты ВСУ под Херсоном на правобережье Днепра. Выполнив задачу, боевая машина оперативно покинула огневую позицию и убыла в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки", - сообщили в оборонном ведомстве.
Корректировка стрельбы велась в режиме реального времени. В этом артиллеристам-десантникам помогли подразделения войск беспилотных систем. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами БПЛА позволяет уничтожать цели противника с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях, отметили в МО.
