Костромские десантники уничтожили пехоту ВСУ под Херсоном

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Костромские артиллеристы-десантники с помощью РСЗО БМ-21 "Град" уничтожили пехоту ВСУ под Херсоном на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Корректировка стрельбы велась в режиме реального времени. В этом артиллеристам-десантникам помогли подразделения войск беспилотных систем. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами БПЛА позволяет уничтожать цели противника с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях, отметили в МО.