Минометный расчет уничтожил опорный пункт ВСУ на правобережье Днепра

ГЕНИЧЕСК, 24 янв - РИА Новости. Минометный расчет гвардейского мотострелкового казачьего соединения 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" уничтожил личный состав ВСУ в опорном пункте на правобережье Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Во время боевого дежурства расчёту поступила команда по нанесению огневого поражения и уничтожению противника, который укрылся в опорном пункте в одном из заброшенных строений на правобережье Днепра. После первого пристрелочного выстрела, расчёт получил корректировку от подразделения БПЛА, оператор которого наблюдал за боевой работой минометчиков с воздуха. После повторного наведения, миномётный расчёт уничтожил опорный пункт противника с личным составом", - сообщили в военном ведомстве.
Донбасская дуга. Как меняется ситуация на фронте
22 января, 08:00
Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано точное попадание по цели.
Расчеты 120 миллиметровых минометов 2Б11 мотострелкового соединения группировки войск "Днепр" круглосуточно ведут боевую работу, поражая технику, огневые точки, живую силу, а также оборонительные укрепления ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18