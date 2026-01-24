Рейтинг@Mail.ru
Минометный расчет уничтожил опорный пункт ВСУ на правобережье Днепра - РИА Новости, 24.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:19 24.01.2026
Минометный расчет уничтожил опорный пункт ВСУ на правобережье Днепра
Минометный расчет уничтожил опорный пункт ВСУ на правобережье Днепра - РИА Новости, 24.01.2026
Минометный расчет уничтожил опорный пункт ВСУ на правобережье Днепра
Минометный расчет гвардейского мотострелкового казачьего соединения 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" уничтожил личный состав ВСУ в... РИА Новости, 24.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепр (река)
безопасность, днепр (река), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепр (река), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минометный расчет уничтожил опорный пункт ВСУ на правобережье Днепра

РИА Новости: минометный группировки "Днепр" расчет уничтожил опорный пункт ВСУ

Боевая работа расчета 120мм миномета
Боевая работа расчета 120мм миномета - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета 120мм миномета. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 24 янв - РИА Новости. Минометный расчет гвардейского мотострелкового казачьего соединения 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" уничтожил личный состав ВСУ в опорном пункте на правобережье Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Во время боевого дежурства расчёту поступила команда по нанесению огневого поражения и уничтожению противника, который укрылся в опорном пункте в одном из заброшенных строений на правобережье Днепра. После первого пристрелочного выстрела, расчёт получил корректировку от подразделения БПЛА, оператор которого наблюдал за боевой работой минометчиков с воздуха. После повторного наведения, миномётный расчёт уничтожил опорный пункт противника с личным составом", - сообщили в военном ведомстве.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Донбасская дуга. Как меняется ситуация на фронте
22 января, 08:00
Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано точное попадание по цели.
Расчеты 120 миллиметровых минометов 2Б11 мотострелкового соединения группировки войск "Днепр" круглосуточно ведут боевую работу, поражая технику, огневые точки, живую силу, а также оборонительные укрепления ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
