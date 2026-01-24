Рейтинг@Mail.ru
03:10 24.01.2026
Адвокат объяснила, как вернуть деньги за плохую уборку снега
жкх
анастасия яковлева
мка "советник-центр"
госжилинспекция
зима (время года)
россия
общество
ЖКХ, Анастасия Яковлева, МКА "СОВЕТНИК-ЦЕНТР", Госжилинспекция, Зима (время года), Россия, Общество
Сотрудник коммунальной службы чистит от снега дорогу. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Если очистка снега на придомовой территории ведется некачественно, жильцы вправе требовать от управляющей компании перерасчета платы за содержание общего имущества, рассказала агентству “Прайм” адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.
По ее словам, следить за этим обязана именно УК, а жильцы вправе требовать перерасчет, если снег никто не чистит либо чистят плохо. Для этого следует составить письменное обращение с фото- и видео фиксацией, а также акты осмотра, подписанные жильцами.
Затем с участием представителя УК составляется акт о предоставлении услуг ненадлежащего качества. Лучше, если при этом присутствуют представители Госжилнадзора или домового совета. На основании акта в УК подается заявление о перерасчете. В случае отказа следует обращаться в Госжилинспекцию или в суд, советует Яковлева.
Входная дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Юрист раскрыла алгоритм проверки квартиры на наличие долгов
30 декабря 2025, 03:08
 
