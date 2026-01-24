Рейтинг@Mail.ru
Названы основные причины ухудшения звука в смартфоне - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:14 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/smartfon-2070023001.html
Названы основные причины ухудшения звука в смартфоне
Названы основные причины ухудшения звука в смартфоне - РИА Новости, 24.01.2026
Названы основные причины ухудшения звука в смартфоне
Пыль и грязь постепенно загрязняют динамики смартфона, создавая барьер для воздуха, а чаще всего отверстия забиваются карманной пылью, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T07:14:00+03:00
2026-01-24T07:14:00+03:00
мтс
россия
общество
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601446515_2:0:1918:1078_1920x0_80_0_0_bc1405770404f4cbd8e4117d2541dc8b.jpg
https://ria.ru/20251105/privychka-2053074160.html
https://ria.ru/20251204/telefon-2059671716.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601446515_242:0:1679:1078_1920x0_80_0_0_4db6bc736cc59361eb9cba35d00377cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мтс, россия, общество, технологии
МТС, Россия, Общество, Технологии
Названы основные причины ухудшения звука в смартфоне

РИА Новости: пыль и грязь загрязняют динамики смартфонов, ухудшая звук

© РИА Новости / Кирилл КаримовСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пыль и грязь постепенно загрязняют динамики смартфона, создавая барьер для воздуха, а чаще всего отверстия забиваются карманной пылью, рассказала РИА Новости руководитель отдела электроники розничной сети МТС Наталья Голицына.
"Динамики в смартфонах, ноутбуках или беспроводных колонках работают по принципу вибрации мембраны, которая преобразует электрические сигналы в звук. Пыль и грязь постепенно заполняют щели и отверстия, создавая барьер для воздуха. Наиболее часто отверстия для динамиков забиваются карманной пылью", - сообщила она.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Ученые назвали повседневную привычку, повышающую риск смертельных болезней
5 ноября 2025, 22:48
Сначала звук становится тише - мембрана не может свободно вибрировать. Со временем грязь затвердевает, вызывая искажения звука, низкие частоты пропадают, а высокие звучат с треском. В крайних случаях динамик полностью выходит из строя, объяснила она.
Похожая ситуация возникает и с микрофонами, продолжила Голицына. Они имеют крошечные отверстия и защитные сетки, которые легко забиваются пылью и частицами кожи. В результате голос при звонках или записи аудио становится приглушенным, появляются помехи, а собеседники все чаще жалуются на плохую слышимость.
"Пользователь может не сразу связать проблему с загрязнением, списывая ее на сбои связи или неисправность программного обеспечения", - отметила эксперт.
В свою очередь дополнительный риск создает влага. Даже при наличии влагозащиты микроскопические частицы пыли, смешиваясь с влагой и кожным жиром, образуют плотный налет, который ускоряет износ мембран и может привести к коррозии контактов.
Голицына рекомендует регулярно проводить уход за динамиками сухой мягкой щеткой, специальными салфетками или баллоном со сжатым воздухом. Но не стоит применять иголки, зубочистки и агрессивные жидкости - они могут повредить защитную сетку и саму мембрану.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Стало известно, почему большое число приложений ухудшает работу телефона
4 декабря 2025, 05:17
 
МТСРоссияОбществоТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала