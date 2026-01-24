Названы основные причины ухудшения звука в смартфоне

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пыль и грязь постепенно загрязняют динамики смартфона, создавая барьер для воздуха, а чаще всего отверстия забиваются карманной пылью, рассказала РИА Новости руководитель отдела электроники розничной сети МТС Наталья Голицына.

"Динамики в смартфонах, ноутбуках или беспроводных колонках работают по принципу вибрации мембраны, которая преобразует электрические сигналы в звук. Пыль и грязь постепенно заполняют щели и отверстия, создавая барьер для воздуха. Наиболее часто отверстия для динамиков забиваются карманной пылью", - сообщила она.

Сначала звук становится тише - мембрана не может свободно вибрировать. Со временем грязь затвердевает, вызывая искажения звука, низкие частоты пропадают, а высокие звучат с треском. В крайних случаях динамик полностью выходит из строя, объяснила она.

Похожая ситуация возникает и с микрофонами, продолжила Голицына. Они имеют крошечные отверстия и защитные сетки, которые легко забиваются пылью и частицами кожи. В результате голос при звонках или записи аудио становится приглушенным, появляются помехи, а собеседники все чаще жалуются на плохую слышимость.

"Пользователь может не сразу связать проблему с загрязнением, списывая ее на сбои связи или неисправность программного обеспечения", - отметила эксперт.

В свою очередь дополнительный риск создает влага. Даже при наличии влагозащиты микроскопические частицы пыли, смешиваясь с влагой и кожным жиром, образуют плотный налет, который ускоряет износ мембран и может привести к коррозии контактов.