Следствие провело 20 обысков по делу основателя "Русагро"

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Следствие допросило 32 свидетеля и провело 20 обысков по уголовному делу основателя "Русагро" Вадима Мошковича о мошенничестве и даче взятки бывшему губернатору Тамбовской области Сергею Иванову, следует из материалов дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.