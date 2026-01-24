Рейтинг@Mail.ru
03:43 24.01.2026 (обновлено: 03:44 24.01.2026)
Следствие провело 20 обысков по делу основателя "Русагро"
происшествия, тамбовская область, вадим мошкович, русагро
Происшествия, Тамбовская область, Вадим Мошкович, Русагро
Вадим Мошкович в суде. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Следствие допросило 32 свидетеля и провело 20 обысков по уголовному делу основателя "Русагро" Вадима Мошковича о мошенничестве и даче взятки бывшему губернатору Тамбовской области Сергею Иванову, следует из материалов дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Допрошены в качестве свидетелей 32 лица, установлены дополнительные места хранения бухгалтерской, финансовой документации "Солнечные продукты" группы компаний Русагро, произведены 20 обыскных мероприятий", – говорится в материалах дела.
Мошкович и экс-гендиректор "Русагро" Максим Басов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Вину они не признают.
В мае 2025 года в отношении Мошковича было возбуждено второе уголовное дело о даче взятки бывшему главе Тамбовской области Сергею Иванову. По версии следствия, тот передал ему ружье. Защита Мошковича заявляла, что следствию не удалось доказать, что ружье бывший чиновник получил в подарок именно от Мошковича.
Оба дела объединены в одно производство.
