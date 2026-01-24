Рейтинг@Mail.ru
Утопившая сына жительница Москвы обвиняла мужа в изнасиловании ее дочери
19:08 24.01.2026
Утопившая сына жительница Москвы обвиняла мужа в изнасиловании ее дочери
2026
происшествия, нижегородская область, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Женщина, подозреваемая в убийстве пятилетнего сына в Москве, ранее обвинила мужа - жителя Нижегородской области в изнасиловании ее 13-летней дочери от другого брака, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
"Раньше эта женщина жила в Нижегородской области. Несколько лет назад она заявила, что муж изнасиловал ее дочь - свою падчерицу. Было возбуждено уголовное дело, но широко его не освещали, поскольку речь идет о несовершеннолетней девочке. Сейчас дело передано в суд", - рассказала собеседница агентства.
Как сообщается на сайте регионального СУСК, в апреле 2024 года в отношении 54-летнего жителя Дивеевского района было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста).
По данным следствия, в период с 2020 по 2021 годы мужчина дома в селе Дивеево Нижегородской области неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней падчерицы. Мужчина вину по предъявленному обвинению не признал. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде.
Ранее в пресс-службе ГСУ СК России по Москве сообщили, что 24 января в квартире на улице Братеевской было обнаружено тело ребенка с признаками утопления. Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего. По предварительным данным, со слов матери, телесные повреждения своему сыну причинила она.
