Утопившая сына жительница Москвы обвиняла мужа в изнасиловании ее дочери

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Женщина, подозреваемая в убийстве пятилетнего сына в Москве, ранее обвинила мужа - жителя Нижегородской области в изнасиловании ее 13-летней дочери от другого брака, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.

По данным следствия, в период с 2020 по 2021 годы мужчина дома в селе Дивеево Нижегородской области неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней падчерицы. Мужчина вину по предъявленному обвинению не признал. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде.