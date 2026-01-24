СК рассказал, что грозит причастной к похищению подростка в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 24 янв — РИА Новости. Участница аферы с похищением подростка в Красноярске может лишиться свободы на десять лет, сообщили РИА Новости в региональном главке СК России.

"По статье 159, части четвертой ей грозит до десяти лет колонии со штрафом до миллиона рублей", — заявили в ведомстве.

С заявлением о пропаже 14-летнего мальчика обратился в полицию накануне его отец. Он получил сообщение о похищении сына с требованием выкупа в 350 тысяч долларов, а также видеообращение самого подростка с просьбой выполнить это условие. В пятницу школьника нашли в квартире примерно в 18 километрах от дома. Его признали потерпевшим по делу.