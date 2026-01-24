СК рассказал, что грозит причастной к похищению подростка в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 24 янв — РИА Новости. Участница аферы с похищением подростка в Красноярске может лишиться свободы на десять лет, сообщили РИА Новости в региональном главке СК России.
«
"По статье 159, части четвертой ей грозит до десяти лет колонии со штрафом до миллиона рублей", — заявили в ведомстве.
По данным следователей, злоумышленники, втянувшие подозреваемую в дело, не угрожали ей физической расправой, но она получала угрозы.
"Мошенники позвонили девушке, представились сотрудниками правоохранительных органов. Говорили, что ей грозит опасность, что могут быть плохие последствия из-за того, что аккаунт взломан на "Госуслугах", нужно быть осторожной, иначе ее данные утекут, — рассказали в СК России.
О задержании 18-летней жительницы Сургута стало известно в субботу. Следствие выяснило, что фигурантка, действуя сообща с мошенниками, прилетела в Красноярск и пришла домой к подростку, где они вместе взломали сейфы и похитили три миллиона рублей. Школьник и участница аферы не были знакомы. Вечером того же дня она передала деньги злоумышленникам, оставив часть суммы себе. Затем девушка и подросток отправились в арендованную квартиру и ждали дальнейших указаний.
Против девушки возбудили дело, меру пресечения ей изберут в воскресенье. Также идет поиск других причастных к преступлению.
С заявлением о пропаже 14-летнего мальчика обратился в полицию накануне его отец. Он получил сообщение о похищении сына с требованием выкупа в 350 тысяч долларов, а также видеообращение самого подростка с просьбой выполнить это условие. В пятницу школьника нашли в квартире примерно в 18 километрах от дома. Его признали потерпевшим по делу.