СК рассказал, что грозит причастной к похищению подростка в Красноярске
11:56 24.01.2026 (обновлено: 16:14 24.01.2026)
СК рассказал, что грозит причастной к похищению подростка в Красноярске
Участница аферы с похищением подростка в Красноярске может лишиться свободы на десять лет, сообщили РИА Новости в региональном главке СК России. РИА Новости, 24.01.2026
Подросток, пропавший в Красноярске, на допросе
Он рассказал следователям, что его убедили, что все разговоры прослушиваются, и угрожали проблемами для всей семьи. Сказали, что репутация точно пострадает, что, скорее всего, на брата как-то повлияет, может, его даже отчислят. 🔹 Подписаться на РИА Новости
происшествия, красноярск, похищение подростка в красноярске, следственный комитет россии (ск рф), сургут
Происшествия, Красноярск, Похищение подростка в Красноярске, Следственный комитет России (СК РФ), Сургут
Жительница Сургута, задержанная за участие в афере с похищением подростка в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 24 янв — РИА Новости. Участница аферы с похищением подростка в Красноярске может лишиться свободы на десять лет, сообщили РИА Новости в региональном главке СК России.
"По статье 159, части четвертой ей грозит до десяти лет колонии со штрафом до миллиона рублей", — заявили в ведомстве.
По данным следователей, злоумышленники, втянувшие подозреваемую в дело, не угрожали ей физической расправой, но она получала угрозы.
"Мошенники позвонили девушке, представились сотрудниками правоохранительных органов. Говорили, что ей грозит опасность, что могут быть плохие последствия из-за того, что аккаунт взломан на "Госуслугах", нужно быть осторожной, иначе ее данные утекут, — рассказали в СК России.
О задержании 18-летней жительницы Сургута стало известно в субботу. Следствие выяснило, что фигурантка, действуя сообща с мошенниками, прилетела в Красноярск и пришла домой к подростку, где они вместе взломали сейфы и похитили три миллиона рублей. Школьник и участница аферы не были знакомы. Вечером того же дня она передала деньги злоумышленникам, оставив часть суммы себе. Затем девушка и подросток отправились в арендованную квартиру и ждали дальнейших указаний.
Против девушки возбудили дело, меру пресечения ей изберут в воскресенье. Также идет поиск других причастных к преступлению.
С заявлением о пропаже 14-летнего мальчика обратился в полицию накануне его отец. Он получил сообщение о похищении сына с требованием выкупа в 350 тысяч долларов, а также видеообращение самого подростка с просьбой выполнить это условие. В пятницу школьника нашли в квартире примерно в 18 километрах от дома. Его признали потерпевшим по делу.
