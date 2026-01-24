Рейтинг@Mail.ru
На северо-востоке Сирии продлили режим прекращения огня
23:06 24.01.2026
На северо-востоке Сирии продлили режим прекращения огня
На северо-востоке Сирии продлили режим прекращения огня
На северо-востоке Сирии продлили режим прекращения огня
Режим прекращения огня на линиях боевого соприкосновения с курдскими формированиями на северо-востоке Сирии продлен на 15 дней, говорится в заявлении... РИА Новости, 24.01.2026
На северо-востоке Сирии продлили режим прекращения огня

БЕЙРУТ, 24 янв - РИА Новости. Режим прекращения огня на линиях боевого соприкосновения с курдскими формированиями на северо-востоке Сирии продлен на 15 дней, говорится в заявлении министерства обороны Сирии.
"Объявляем о продлении срока прекращения огня на всех участках боевых операций сирийской арабской армии на 15 дней, начиная с 23.00 (00.00 мск 25 января - ред.) 24 января 2026 года", - написано в документе.
