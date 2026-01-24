https://ria.ru/20260124/sirija-2070114375.html
На северо-востоке Сирии продлили режим прекращения огня
На северо-востоке Сирии продлили режим прекращения огня
На северо-востоке Сирии продлили режим прекращения огня
Режим прекращения огня на линиях боевого соприкосновения с курдскими формированиями на северо-востоке Сирии продлен на 15 дней, говорится в заявлении... РИА Новости, 24.01.2026
сирия
Новости
Режим прекращения огня на северо-востоке Сирии продлили на 15 дней