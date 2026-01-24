https://ria.ru/20260124/sinoptiki-2070039525.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность без осадков и температура до минус 15 градусов в Москве и до минус 16 в Подмосковье ожидаются в субботу, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 24.01.2026
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
новый год
москва
московская область (подмосковье)
Тишковец: переменная облачность и до минус 15 градусов ожидается в Москве