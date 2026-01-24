Москвичам рассказали о погоде в субботу

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Переменная облачность без осадков и температура до минус 15 градусов в Москве и до минус 16 в Подмосковье ожидаются в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.