Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/sinoptiki-2070039525.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 24.01.2026
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность без осадков и температура до минус 15 градусов в Москве и до минус 16 в Подмосковье ожидаются в субботу, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T10:05:00+03:00
2026-01-24T10:05:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067239126_0:112:3140:1878_1920x0_80_0_0_66898ed293b7d4d0b54580e583d87e0d.jpg
https://ria.ru/20260124/morozy-2070036395.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067239126_206:0:2935:2047_1920x0_80_0_0_82abd40e919f7e46df9452a872f09153.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, новый год
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Новый год
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Тишковец: переменная облачность и до минус 15 градусов ожидается в Москве

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Москве
Повседневная жизнь в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Повседневная жизнь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Переменная облачность без осадков и температура до минус 15 градусов в Москве и до минус 16 в Подмосковье ожидаются в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня, благодаря гребню антициклона, в Москве ожидается переменная облачность без осадков, ветер в восточной четверти не более 1,6 метра в секунду", - сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что температура воздуха в мегаполисе составит минус 12 - минус 15 градусов, в Подмосковье - от минус 11 до минус 16 градусов.
"Атмосферное давление немного подрастет, и барометры покажут 755 миллиметров ртутного столба", - заключил Тишковец.
Зима - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Россиянам дали совет, как правильно одеваться в сильные морозы
Вчера, 09:40
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала