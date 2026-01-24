В России увеличили штраф за перевозку детей без автокресла

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Штрафы за нарушения требований при перевозке детей в автомобиле увеличили до 200 тысяч рублей, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Теперь за нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения, штраф для водителя будет составлять - 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 50 тысяч рублей, для юрлиц - 200 тысяч рублей", - сказал Машаров.

Он также отметил, что водители, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, понесут административную ответственность за данное правонарушение как юридические лица, а водители такси, работающие как самозанятые, - как должностные лица.

"Увеличение штрафов направлено на пресечение халатного отношения отдельных водителей, которые перевозят маленьких пассажиров без специальных детских удерживающих устройств (автокресел). ПДД необходимо неукоснительно соблюдать, а в части перевозки малышей, водителям необходимо быть вдвойне ответственными, так как от этого порой зависит не только здоровье, но и жизнь маленького пассажира", - добавил Машаров.

По словам эксперта, грудных детей до года перевозят в автолюльках, установленных перпендикулярно ходу движения, при этом ребенок должен находиться спиной вперед. Детей от одного года до семи лет необходимо перевозить в детских автокреслах или удерживающих устройствах, соответствующих их росту и весу, как на переднем, так и на заднем сиденье автомобиля.