02:26 24.01.2026
В России увеличили штраф за перевозку детей без автокресла
В России увеличили штраф за перевозку детей без автокресла
2026
общество, россия
Общество, Россия
Ребенок в автокресле. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Штрафы за нарушения требований при перевозке детей в автомобиле увеличили до 200 тысяч рублей, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Теперь за нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения, штраф для водителя будет составлять - 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 50 тысяч рублей, для юрлиц - 200 тысяч рублей", - сказал Машаров.
Он также отметил, что водители, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, понесут административную ответственность за данное правонарушение как юридические лица, а водители такси, работающие как самозанятые, - как должностные лица.
"Увеличение штрафов направлено на пресечение халатного отношения отдельных водителей, которые перевозят маленьких пассажиров без специальных детских удерживающих устройств (автокресел). ПДД необходимо неукоснительно соблюдать, а в части перевозки малышей, водителям необходимо быть вдвойне ответственными, так как от этого порой зависит не только здоровье, но и жизнь маленького пассажира", - добавил Машаров.
По словам эксперта, грудных детей до года перевозят в автолюльках, установленных перпендикулярно ходу движения, при этом ребенок должен находиться спиной вперед. Детей от одного года до семи лет необходимо перевозить в детских автокреслах или удерживающих устройствах, соответствующих их росту и весу, как на переднем, так и на заднем сиденье автомобиля.
Машаров отметил, что детей в возрасте от семи до 11 лет на заднем сиденье допускается перевозить как в автокресле, так и с использованием штатного ремня безопасности при росте выше 150 сантиметров и весе более 36 килограммов, однако на переднем сиденье удерживающее устройство остается обязательным. С 12 лет детское кресло не требуется, если ребенок достиг роста не менее 150 сантиметров и веса более 36 килограммов, в этом случае допускается использование обычного ремня безопасности, в том числе на переднем сиденье.
Общество
 
 
